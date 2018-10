Pove Persson: "Doyle stannar - därför tror jag Ohlsson släpper Lambert och öppnar upp för två comebacker"

SILLY SEASON: Alla rykten och övergångar

LÄS ÄVEN: Läget i elitserielagen just nu

Jason Doyle är bäst i elitserien. Snittet ljuger inte. Han toppar snittligan i år med sina 2,397, knappt före Vetlandas Artem Laguta med 2,359. Att bästa föraren, som dessutom är regerande världsmästare fram till cirka 22-tiden på lördag då årets VM avgörs, väljer att fortsätta i Rospiggarna är så klart fantastiskt. Att han dessutom är en publikfavorit i Hallstavik höjer hans värde för klubben.

Men i och med det måste Rospiggarna, av snittmässiga skäl, göra ett par förändringar. Den ena blir att hitta en svensklicensierad ersättare till Jacob Thorssell, som meddelat att han lämnar klubben.

Det andra är att Conny Ohlsson måste bestämma sig för hur han ska göra med superlöftet, britten Robert Lambert. Jag vet inte hur högt Lambert står i kurs i klubben efter sin insats, (en poäng) i den andra semifinalen mot Smederna. Jag vet att det funnits en stor besvikelse då britten kom till matchen "nykraschad" och, vilket syntes på banan, i stora smärtor.

Han stod inte att känna igen alls, han mörkade hur ont han hade, vilket förhindrade lagledare Teurnberg att fundera på andra alternativ, om han skulle köra riders replacement och få ett extra heat på bland andra Jason Doyle och Max Fricke.

Nu tycker jag inte att det ska spela någon roll, att det inte ska ligga honom i fatet, för Lambert gjorde en fenomenal säsong i övrigt. Men när nu Conny Ohlsson valt att förlänga med Doyle och Andreas Jonsson är jag rädd att Lamberts snitt, 1,803, är för högt. Med honom i laget finns inte mycket kvar att pussla med till de två sista förarna.

Därför tror jag att Ohlsson släpper Lambert. Vad ska han då göra? Plocka in Vaclav Milik som inte fick plats i Indianerna nästa säsong? Nja, Milik kör bra i Hallstavik och har enorm potential. Men hans snitt är 1,861 och då tycker jag det är bättre att behålla Lambert.

Men; jag tycker ingen av dem ska få förtroende nu när övriga laget ser ut som det gör.

Doyle, Jonsson, Max Fricke och Gleb Chugunov, vilken jag tycker ska få chansen i startsjuan nu, landar tillsammans på 6,811, vilket ger Conny Ohlsson 3,439 att fördela på tre förare.

Minst en svensklicensierad måste in nu när Thorssell lämnat. Mitt drag vore då att plocka in Timo Lahti, 1,414 och Kim Nilsson, 1,333. Det skulle ge extra trygghet med tre svenskar i laget i den händelse att någon av dem blir skadad, då (två svenskar är ett krav i startsjuan). Som det varit i år hade det då bara funnits 0,500: or att ersätta en skadad Jonsson eller Thorssell med. Med Lahti och Nilsson i laget skulle det ge 0,692 kvar till en sjunde förare.

Det finns en kvar i laget från i år som går in under det, dansken Kenneth Hansen (0,611), men visst skulle det vara spännande om Ohlsson hittade någon ny möjlig snittraket istället?

Bygget går vidare för Ohlsson.

Tankarna och åsikterna går vidare för Persson.

Min tänkbara startsjua blir då:

1. Jason Doyle, 2,397

2. Kim Nilsson, 1,333

3. Max Fricke, 1,493

4. Timo Lahti, 1,414

5. Andreas Jonsson, 1,671

6. Gleb Chugunov, 1.250

7. Conny Ohlssons snittraket, max 0,692

Totalt 10.250

Plocka även in en lovande utländsk förare som står stand by utanför startsjuan, som Gleb Chugunov gjort i år. Någon med 1,250 i snitt (vilket utländska förare utan snitt i Sverige får som ingångssnitt). Där kan finnas godbitar som då skulle kunna ersätta alla utom "sjuan".