Masarna föll hemma mot Vetlanda

Hemmalaget Masarna fick se sig besegrat av Vetlanda i tisdagens match i Elitserien i speedway. 43–47 slutade matchen.

Det blev också Vetlanda som tog hem bonuspoängen.

Bartosz Zmarzlik körde in 16 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Tomas Jonasson 11, Szymon Wozniak 6, Brady Kurtz 6, Ricky Kling 5 och Magnus Karlsson 3, poängen för Masarna kördes in av Antonio Lindbäck 17, Kim Nilsson 11, Linus Sundström 7, Joel Andersson 4, Artur Czaja 3 och Emil Millberg.

Det här betyder att Masarna slutar på åttonde plats, och Vetlanda på fjärde plats när serien nu summeras. Vetlanda är klart för kvalspel.