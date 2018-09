Brännmyrs krönika om Thomsens svåra krasch: En timmes väntan på en ambulans är inget annat än en praktskandal

Vi ska vara väldigt tydliga nu: Alla kort finns ännu inte på bordet, alla röster är ännu inte hörda. Vi vet inte vem som gjort (eller inte gjort) vad, vilka rutiner som brustit, vem eller vilka som ska ställas till ansvar. Men en sak är glasklar: Det är inget annat än en praktskandal att det dröjer en timme innan en ambulans anländer vid i en speedwaymatch. Vi snackar trots allt om en av världens mest skadedrabbade sporter, där olyckor med de mest tragiska konsekvenser – dödsfall och svåra förlamningar – är vanligt förekommande. Alla känner till riskerna – någon måste ta konsekvenserna för att rutinerna brast på Smedstadion på tisdagskvällen.

Det var efter målgång i det elfte heatet av SM-kvartsfinal mellan Smederna och Indianerna gästernas danske stjärnan Anders Thomsen oförklarligt körde på sin lagkompis Ludvig Lindgren. Thomsen mindes ingenting efteråt, Lindgren kunde inte förstå vad som hände, spekulerade i att dansken räknat fel på antalet varv och inte förstått att han gått i mål. Resultatet var i varje fall förödande: Thomsen voltade framåt och landade med våldsam kraft och huvudet före rätt ned i gruset. Förlorade medvetandet omedelbart, och kom till sans först flera minuter senare.

Redan där och då borde ett beslut ha tagits om att han skulle föras till sjukhus: Thomsen var medvetslös – självklart fanns en viss risk för blödningar i hjärnan. Han hade i full kraft slungats med huvudet före i marken – givetvis borde man omedelbart röntga nacken för att hitta eventuella frakturer.

I stället valde – vem det nu var; tävlingsledningen? – att först frakta Thomsen av banan och göra en första undersökning i ett spartanskt sjukrum innan man ens ringde efter en ambulans. Redan där hade tid som kunde ha varit extremt värdefull, om något allvarligt verkligen hade tillstött, gått förlorad. När därtill en majoritet av de över 6 000 åskådarna valde att lämna banan i samband med olyckan – matchen och kvartsfinalmötet var i det läget redan avgjort – stoppades de inte i väntan på ambulansen utan tilläts täppa till den enda, smala tillfartsvägen till banan, vilket fördröjde ambulansen ännu mer.

Det är mindre än 13 kilometer, bilvägen, mellan Mälarsjukhuset och Smedstadion. Ändå dröjde det allt som allt nästan en timme från kraschen tills Thomsen kunde lämna arenan i en riktig ambulans.

För ännu en fråga i sammanhanget är förstås varför den ambulans som fanns på banan inte tilläts köra Thomsen till sjukhuset. Vad är poängen med att ha en ambulans på plats om den bara får köra mellan innerbanan och depåområdet?

Men än så länge vet vi som sagt alldeles för lite om hur turerna gick. Det enda vi kan konstatera är att något gick riktigt jävla fel på Smedstadion den här kvällen.

Rent sportsligt var kvällen över innan den ens hade börjat. Ja, i praktiken hade ju Indianerna förlorat dubbelmötet med Smederna redan efter den första matchen. Kumlalaget hade behövt ha 10–15 poäng upp efter hemmamatchen förra veckan för att på allvar kunna utmana de regerande svenska mästarna om semifinalplatsen – i stället blev det torsk med tolv då, ytterligare 20 nu, totalt 106–74 till Smederna över två matcher. Av indian-förarna var det egentligen bara Kenneth Bjerre som presterade som man förväntar i ett slutspel.

Zoomar man ut lite är det förstås mäktigt att Indianerna gått från konkursens rand till SM-slutspel på mindre än 1,5 år, uppryckningen från rännstenen till att bli en klubb som kan – och har råd – att attrahera speedwayvärldens hetaste förare är remarkabel. Värvningen av dubble världsmästaren och VM-ledaren Tai Woffinden säger mer än något annat om hur klubben blomstrat under sin nya ledning.

Paradoxalt nog blev laget inte starkare sedan Woffinden kom in. Utan honom vann Indianerna fem av tio matcher i början av säsongen, och det var där lejonparten av alla poäng som tog laget till slutspel plockades. Med Woffinden i laget blev det bara en vinst på sex matcher, och den segern kom med minsta marginal, 46–44, hemma mot bottenlaget Lejonen.

Orsaken var inte att britten körde dåligt, även om det som i Eskilstuna på tisdagen emellanåt såg halvhjärtat ut. Han var trots allt den förare i årets indian-lag som körde in klart flest poäng per heat, 2,152 på de sex matcherna. Nej, problemet var hans höga snitt, och framför allt att Indianerna inte byggt sitt lag runt det. I stället provade lagledare Peter Johansson sex olika uppställningar på lika många matcher med Woffinden i laget, utan att hitta rätt. Kvaliteten i andra änden av laguppställningen blev för låg, och gick inte att väga upp ens i matcher där Woffinden nästan körde fullt. Det var det som till slut drev lagledare Johansson hela vägen till den desperata åtgärden att övertala Simon Gustafsson att göra comeback. Hur det gick vet vi. Woffinden passade helt enkelt inte in i årets indian-bygge.

Direkt efter tisdagens match sa Johansson att klubben vill ha Woffinden kvar och att det finns ekonomisk täckning för att knyta upp honom över 2019. I sådana fall blir nyckeln till framgång att bygga ett lag runt Tai, i stället för att försöka knöka in honom i befintliga ramar. Det är ett lagbygge som kommer bli mycket intressant att följa.