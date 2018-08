Brändh: Ännu ett självmord – här pratar ingen om hur man mår innerst inne

Mörkret och de svarta molnen drog in över Eskilstuna motorstadion, det var regnigt, lerigt och egentligen väldigt ogästvänligt.

Ändå kom över 4000 åskådare för att se mötet mellan svenska mästarna Smederna och Indianerna som är det närmaste ett derby man kan komma i den här sporten. Ställningen var 42–42 inför det sista heatet då Piotr Protasiewicz åkte på sin andra varning i matchen för dålig startdisciplin och uteslöts. I omstarten föll lagkompisen Anders Thomsen pladask i ledning och uteslöts han med. Domare Björn Yngve dömde 5–0 till Smederna i heatet utan att någon förare tagit sig över mållinjen, ja, märkligare slut på en speedwaymatch får man leta efter.

Kan ni tänka er en SHL-tränare i ishockey stå med mobilen ute i duggregnet och leta på text-tv efter resultaten i de andra matcherna för att se om hans lag gått till slutspel?

En halvtimme efter sista heatet förbyttes besvikelse och ilska till glädje. Nästan alla hade åkt hem när lagledaren Peter Johansson via en polsk (!) speedwaysajt fick klart för sig att hans tidigare så utdömda indianer gått till SM-slutspel – trots allt. Då hade Peter förgäves försökt få fram slutresultatet mellan Lejonen och Dackarna via text-tv eftersom förbundets resultatrapportering låg nere.

Knappast.

Jag tänkte att det här är sportens själ, och har så alltid varit. I speedway är det som att gå 30 år tillbaka i tiden i vissa avseenden. Det är inte så noga mitt ute i urskogen. En källa till irritation ibland, men det finns även en tjusning i det. Mindes när jag 1991 sprang runt på depåparkeringen i Sannahed och upplyste förarna i Indianerna om att de tagit SM-guld efter att huvudkonkurrenten Örnarna överraskande förlorat en regnutdragen match. Indianförarna, de som inte redan var på väg till nästa flyg eller nästa båt, hajade till och blev lite så där lagom glada. Mer än så var det inte.

Men så är också speedway en sport för män som inte visar speciellt mycket känslor. Det är inget fluff om man säger så. Det kraschas, det gör ont, ambulanser kommer in på banan då och då och kör någon till sjukhus, men aldrig att jag hört någon gnälla eller prata om hur man mår. Innerst inne. För det gör man inte i speedway, och kanske är det just det som är problemet.

Jag vet förare som knappt har råd att äta och skador accepteras inte, framför allt inte i speedwaytokiga Polen där förarna är mer eller mindre livegna.

På tisdagsmorgonen skakades den lilla speedwayvärlden om av nyheten att Tomasz Jedrzejak hittats död i sitt hem. Blott 39 år valde han att avsluta sitt liv och blev den senaste i raden av polska speedwayförare som sett självmord som enda utväg. Unga talanger som Rafal Kurmanski, Lukasz Romanek och Indianernas Robert Dados har gått samma tragiska väg tidigare.

Speedway är en tuff sport, inte minst mentalt. Och ensamt. Förarna lever i kappsäck, vet knappt vilket land de vaknar upp i och förväntas prestera i alla lägen. Kör man inte in några poäng blir det tomt på lönekontot. Extra tufft är det för förarna strax under toppskiktet vars poängutdelning många gånger är skral. Har man då familj och barn, som i Jedrzejaks fall två döttrar, är det lätt att ångesten och paniken griper tag. Jag vet förare som knappt har råd att äta och skador accepteras inte, framför allt inte i speedwaytokiga Polen där förarna är mer eller mindre livegna av klubbarna som i sin tur är hårt ansatta av aggressiva supportrar. Förarna tvingas många gånger upp på cykeln under omänskliga former trots att de borde ligga still i sjuksängen.

Peter Johansson, som har släktband till Polen, har sin teori varför självmordsfrekvensen bland speedwayförare är extra hög just i Polen: "Antingen börjar karriären gå mot sitt slut, och man klarar inte av att hantera det, eller så har man lånat pengar av fel person. De har en djävulsk press".

Tomasz Jedrzejak hedrades med en tyst minut före matchen i Eskilstuna, men sen rullade det på som vanligt igen. I den här sporten finns aldrig tid för reflektion, det är alltid en ny tävling, i ett nytt land, som väntar nästa kväll.

Femman Indianerna får då sannolikt möta fyran Vetlanda, de två lag som "blir över". En helt oviss kvartsfinal på förhand i såna fall.

Här hemma i Sverige väntar nu ett ovisst slutspel där Indianerna, efter supervärvningen av Tai Woffinden, inte behöver känna sig underlägset något annat lag. Som jag ser det har fem av sex slutspelslag chans att ta hem guldet.

De två bästa lagen går direkt till semifinal och mitt tips är att trean i serien (just nu Rospiggarna) kommer att välja Västervik, som troligen blir sista lag till slutspel, som motståndare i den ena kvartsfinalen. Femman Indianerna får då sannolikt möta fyran Vetlanda, de två lag som "blir över".

En helt oviss kvartsfinal på förhand i såna fall.

Indianerna åkte på storstryk mot Vetlanda i SM-finalerna 2014 (totalt 103–76) och 2015 (96–78) innan den ekonomiska krisen slog till.

Revanschen kan komma nu – och jag blir inte alls förvånad om vi får se Indianerna i en SM-final 25–26 september.

