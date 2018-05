Bottennapp för Masarna hemma mot Lejonen

Masarna lyckades inte alls när man mötte Lejonen hemma i Elitserien i speedway. Lejonen vann med 54–36.

Piotr Pawlicki körde in 14 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Timo Lahti 9, Maksym Drabik 9, Chris Holder 8, Kacper Woryna 7, Rohan Tungate 5 och Mathias Törnblom 2, poängen för Masarna kördes in av Przemyslaw Pawlicki 8, Linus Sundström 7, Kim Nilsson 6, Antonio Lindbäck 6, Tai Woffinden 5 och Adrian Cyfer 4.

Båda lagen har haft en tuff start på säsongen, och har två poäng efter fyra körda matcher.

I nästa match möter Masarna Dackarna borta på tisdag 12 juni 19.00.