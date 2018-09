Avslöjar: Lämnar Masarna – återvänder till Indianerna: "Vi har haft mycket kontakt"

Joel Andersson lämnade Indianerna under klubbens ekonomiska kris hösten 2016 för dalaklubben Masarna.

Nu är han klar för en återkomst för Indianerna, enligt Sportens uppgifter. Något som Indianerna dock inte vill bekräfta.

– Inga kommentarer, säger Indianernas lagledare Peter Andersson.

Hur pass intressant är han för er?

– Alla lokala förare är intressanta, och eftersom Joel är en sådan så är det intressant.

Han har inte fått köra så mycket det här året. Kommer han närmre er då eller blir han mindre intressant?

– Han är som alla förare i den åldern och i den utvecklingsfasen att han är i behov av att åka och att hitta en styrning så han kan köra.

Har ni haft någon kontakt?

– Vi har haft mycket kontakt eftersom han är från klubben, och när han inte själv fått åka har han varit i depån och hjälpt Victor Palovaara.

Joel Andersson fick stå över första halvan av säsongen i Masarna men körde under den andra sju matcher för Masarna och körde på 29 heat in 25 poäng (två heatsegrar, åtta andraplatser, tre tredjeplatser, 16 fjärdeplatser) för ett snitt på 0,862 poäng per heat.

Han har i år också kört för Vargarna i allsvenskan, där han snittat 1,660 poäng, för Edingburgh Monarchs, i den brittiska andraligan, där han snittat 1,329, och en kort sväng för Wanda Krakow i polska andraligan (snitt 0,333 över tre matcher).

Andersson är fostrad för Indianerna och körde 36 matcher för klubben från sin debut borta mot Dackarna den 6 maj 2014 till hösten 2016, då han tillsammans med alla förare utom Piotr Protasiewicz lämnade klubben på grund av de ekonomiska problemen.

Han har de två senaste säsongerna kört för Masarna, där han 2017 noterade karriärens bästa elitseriesnitt: 1,156 poäng.

Indianerna har sedan tidigare dubble världsmästaren Tai Woffinden, legendaren Piotr Protasiewicz, lagkaptenen Ludvig Lindgren och danskarna Anders Thomsen och Kenneth Bjerre under kontrakt inför 2019. Skriver Andersson på innebär det att klubben har sex förare klara till startsjuan – och ett snittutrymme på 1,706 kvar att spela med. Det innebär att förare som Chris Holder (1,660), Piotr Pawlicki (1,645), Martin Vaculik (1,595) och Maksym Drabik (1,564) skulle kunna ta den sista platsen i sjuan, men att det inte finns plats för Vaclav Milik (1,861) som kört för Indianerna de två senaste säsongerna.

Indianerna

Klara för 2019: Tai Woffinden (ingångssnitt 2,143), Anders Thomsen (1,612), Piotr Protasiewicz (1,556), Kenneth Bjerre (1,545), Ludvig Lindgren (0,826).

Aktuella: Joel Andersson (0,862).

Förare med utgående kontrakt: Vaclav Milik (1,861), Victor Palovaara (0,786), Kacper Gomolski (0,5), Christoffer Selvin (0,5), Jonatan Grahn (0,5), Anton Woss (0,5), Simon Gustafsson (0,5), Niklas Fridell (0,5).

Förluster: –

Lagledare: Peter Johansson kvar 2019.

Masarna

Klara för 2019: –

Förare med utgående kontrakt: Antonio Lindbäck (ingångssnitt 1,718), Przemyslaw Pawlicki (1,472), Kim Nilsson (1,471), Linus Sundström (1,373), Adrian Cyfer (0,913), Joel Andersson (0,862), Artur Czaja (0,640), Jesper Persson (0,583), John Lindman (0,500), Emil Millberg (0,500), Alexander Liljekvist (0,500), Robin Norman (0,500), Andreas Lindblom (0,500).

Förluster: –

Lagledare: Inte klart.