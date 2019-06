Till minne av Curt Johansson, Leksand

Vår omtyckta golfkamrat Curt Johansson har avlidit efter en tids sjukdom. Han avled efter en tids sjukdom på Mora lasarett natten den 2 maj och skulle fylla 76 år dagen efter. Curt efterlämnar sig hustrun Caisa och sönerna Fredrik och Mattias, svärdöttrar och fem barnbarn.

Curt föddes och växte upp i Karlsborg och tillbringade gymnasietiden i Skövde. Flyttade sedan till Göteborg där han tog sin pol mag-examen. 1967 gifte han med Caisa och 1991 köpte de fritidshuset i Östanhol, Leksand, som efter ombyggnad 2004 blev familjens permanenta bostad.

Vi minns Curt som en mycket fin person, kunnig, alltid positiv och glad och med en stor portion humor. Dessutom var han en skicklig golfspelare. Curt och Caisa blev medlemmar i Leksands Golfklubb under 90-talet. Han engagerade sig i golfklubben och var under åren 2006-2008 ordförande i Seniorer 55+. Under flera år var han också revisor i klubbens styrelse där han inför senaste årsmötet avsade sig uppdraget. Ett stående uttryck för Curt var "Svinga lugnt"

Curt var mycket idrottsintresserad och var aktiv i skidor, bordtennis och tennis. Han var också engagerad i sina söners idrottsutövande under uppväxtåren. Curt följde också Leksands IF i varenda match och hade säsongskort under många år. Han hade också ett stort engagemang i Rotary både i Borlänge och Leksand.

Curt har haft ett rikt och intressant arbetsliv och värvades 1979 till Smedjebackens Valsverk AB som ekonomichef och i slutet av 80-talet blev han vice vd i Smedjebacken-Boxholm, som senare blev Fundia. 1992 provade han på att importera bilar först som vice vd för Mitsubishi och senare vd för Hyundai. 1994 blev han erbjuden jobbet som ekonomichef på SSAB Tunnplåt i Borlänge och 1998 blev han utsedd till vd för Tunnplåt. Ett jobb han hade fram till sin pension vid 61 års ålder.

Curt hade ett rikt socialt liv och vännerna var viktiga för honom. Familjen betydde mycket för Curt och han stod sina söner, svärdöttrar och sina fem barnbarn nära. Huset i Östanhol i Leksand blev en naturlig samlingsplats och de tillbringade många semestrar, somrar och högtider tillsammans.

För Leksands Golfklubb, och i synnerhet Seniorer 55+, lämnar Curt ett stort tomrum och stor saknad efter sig.

Golfvännerna i Leksands Golfklubb Bernt Bergkvist