Mikael Eriksson: Skicka dina föreningsrapporter till mig så berättar vi ännu mer om Folkarebygden

Sedan nystarten för Avesta Tidning, eller AT som den kallas i folkmun, har vi arbetat hårt med att göra AT till en riktig lokaltidning. Igen. Gensvaret från er läsare har varit mycket positivt. Vi är också glada över att det kommer allt fler tips till redaktionen. Ja, uppslagen för nyheter och reportage tycks aldrig ta slut. Det är precis så som det ska vara.

Men det är också i ljuset av det allt större intresset för AT vi bestämt oss för att göra det lättare att skicka egna föreningsrapporter och läsartexter till tidningen. Så att fler rader om det som händer i Folkarebygden kommer in i spalterna. För även om vi nu är hela sex journalister på AT igen så är förenings- och kulturlivet i vår kommun så rikt att vi inte kan vara överallt, hur mycket vi än önskar det.

Flera läsare är redan i dag duktiga på att skicka in egna bilder och texter som kompletterar vår ordinarie bevakning. Det kan vara allt från medlemsmöten med en intressant gäst eller het debatt till ett evenemang i bygdegården med fint musikuppträdande eller en spännande vandring i fina byar. Det här rapporterna är riktigt nära er läsare och därför viktiga för Avesta Tidning.

För att underlätta både för er som skickar in texter och bilder samt för oss som tar hand om materialet har vi skapat ett formulär för läsartexter som finns på vår sajt avestatidning.com. Det heter "Skriv en läsartext". På hemsidan hittar du det högst upp till höger under ”Tipsa oss” eller via direktlänk avestatidning.com/insant

I formuläret fyller du i rubrik, ort där det hänt, skriver en text på upp till 1 250 tecken, laddar upp de bilder du vill ha med samt bildtexter och trycker på ”Skicka-knappen”.

Sedan tar mina kolleger och jag hand om resten. Vi värderar, prioriterar och ändrar i texterna när det behövs. Ibland kommer inte alla föreningsrapporter och läsartexter med. Texterna behöver vara hyfsat korta och bilderna ska vara av acceptabel kvalitet.

Vi har inga namn under texterna. Dels för att vi ibland ändrar mycket och dels för att skilja på läsartexterna från de texter som journalisterna på AT skriver. Där har vi namn på reportern, telefonnummer och mejladress för att du som läser AT enkelt ska kunna komma i kontakt med reportern.

Vi kan tyvärr inte erbjuda betalning för föreningsrapporter och läsartexter, men försöker i stället vara generösa med publiceringsmöjligheterna, så att fler glimtar av det som händer i Avesta sprids till allmänheten.

Använd det nya formuläret och berätta om den lilla händelsen som är en del av vardagen där du bor.