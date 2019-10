Mia Skäringer sjuk – ställer in föreställningar bara dagar innan hon ska till Leksand

Under onsdagskvällen meddelade Mia Skäringer att hon drabbats av lunginflammation och tvingas ställa in föreställningarna i Kristianstad på torsdagen och Lidköping på fredagen.

”Jag är så ledsen för detta men har dragits med hosta som inte gett sig, som jag ignorerat som nu blivit feber och visat sig vara lunginflammation. Så nu måste kroppen få vila och penicillinet verka. Vill inte hosta sönder mina två timmar på scenen. Jag hoppas det nya datumet vi hittat kommer funka för dig. Jag längtar. Med kärlek från Mia”, skriver komikern i ett uttalande på sin hemsida.

Mia Skäringer turnerar landet runt med sin föreställning ”Avig Maria – No More Fucks To Give”.

På söndag är det tänkt att hon ska kliva upp på scenen i Tegera Arena i Leksand. Dagen innan stannar turnén till i Göransson Arena i Sandviken.

Hur det blir med de föreställningarna är oklart.

"Vi vet i dagsläget enbart om hur det blir med de två närmaste föreställningsdagarna", skriver Sandra Nordin, presskontakt, i ett mejl till tidningen.