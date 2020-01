Matchhjälten efter Leksands skrällvändning: "Det är så man får gåshud"

Leksand fick en mardrömsstart i det viktiga bottenmötet mot Rögle och släppte in matchens första mål efter drygt tre minuter. Då såg det hela ut att bli en kort historia, men bortalaget höll ut och vaknade till liv i det återstående två perioderna.

Först kvitterade Jonas Ahnelöv till 1–1 i slutet av den andra perioden. Efter ytterligare ett insläpp i början av den tredje perioden lyckades samma Ahnelöv sedan kvittera igen – med 13 sekunder kvar av matchen.

– Ett sånt här målstimm har jag nog aldrig varit i kan jag säga, det är nog första gången. Men man ska inte få vattenskalle, det är bara in och köra, säger Ahnelöv i intervjun med C More efter segern.

De flesta menade att Leksand kom ut som ett nytt lag efter den svaga föra perioden.

– Vi kommer tillbaka och gör en riktigt bra andra och tredje period, det är nästan så man får gåshud. Vi är riktigt trötta på att förlora, vi måste våga vinna. Så det var full fart i den andra perioden, vi måste våga vinna, annars vinner man ingenting.

Nu hoppas Ahnelöv att straffsegern ska vända på säsongen.

– Det är kul att spela och det är ett riktigt krig där ute. Det är hela laget, inte bara jag. Hela laget jobbar på bra, så det är skönt att vi kan börja få med oss lite studs och poäng, det har varit lite fram och tillbaka med det tidigare under serien, säger han.