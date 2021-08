Massor av livesport på AT i helgen: Fotboll, speedway och folkrace

Avesta AIK:s damer har det tungt i division 1. Laget har hittills inte vunnit någon match och ligger sist.

På lördag finns ändå hopp om poäng och kanske kan första segern bärgas. Gäster på Avestavallen är nämligen nästjumbon Rimbo. Matchen börjar klockan 12 och sänds live på avestatidning.com.

Även söndagen bjuder på livesport. Under sommaren har AT i samarbete med andra tidningar i Bonnier News Local sänt från Ungdomsserien i speedway där Masarna är ett av lagen. På söndag (11.00) avgörs ett sammandrag på Avesta motorstadion. Förutom Masarna deltar Rospiggarna, Indianerna och Vetlanda i tävlingen som visas live på AT och kan ses av alla prenumeranter.

Utöver fotboll och speedway sänds även två folkracetävlingar på AT i helgen. Den ena tävlingen, i Ljusdal, pågår över båda dagarna (start 10.00 på lördag 9.00 på söndag). Den andra tävlingen avgörs i Nyköping på lördagen (start 10.00).