Masarna utklassade Rospiggarna på hemmaplan

Masarna fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Rospiggarna i Elitserien i speedway med hela 57–33. En skön revansch från senast lagen möttes, då Rospiggarna vann med 59–31.

I och med segern tog Rospiggarna bonuspoängen genom bästa sammanlagda resultatet i lagens båda möten under säsongen.

Det var första segern efter åtta matcher i rad utan seger för Masarna.

Martin Smolinski körde in 12 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Vadim Tarasenko 11, Kim Nilsson 10, Antonio Lindbäck 9, Oskar Fajfer 8, Alexandr Loktayev 5 och Philip Hellström-Bängs 2, poängen för Rospiggarna kördes in av Jason Doyle 11, Viktor Kulakov 7, Andreas Jonsson 7, Erik Riss 6 och Tomas Jonasson 2.

Med fyra omgångar kvar är Masarna på åttonde plats i tabellen, medan Rospiggarna är på nionde plats.

I nästa match möter Masarna Dackarna borta på tisdag 6 augusti 19.00.