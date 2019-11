Martin Wik lämnar AT efter lärorika år som granskare av Avestapolitiken: "Det var här jag blev journalist"

Sent på våren 2016 klev Martin Wik för första gången in på AT:s redaktion på Myntgatan. Om Avesta visste han inte särskilt mycket. Men han blev snabbt varse att det var något speciellt med Folkarebygden. Och med AT.

– Jag märkte direkt att det fanns ett stort intresse kring tidningen. Läsarna brydde sig på ett annat sätt än på andra håll i länet. Engagemanget var mer påtagligt och fler läsare kom in på redaktionen, säger Martin Wik.

– Avesta var annorlunda.

Som ny på redaktionen lärde han sig mycket av Tobias Ahlén och Kenneth Westerlund, då reportrar på AT. Enstaka gånger slank det dock på tangenterna.

- Jag minns att jag råkade skriva Karlfeldtsgymnasiet, med S i stället för utan, ett fel jag tror att många gör. Det heter ju Karlfeldtsgården med S, säger Wik som fortfarande har språkliga invändningar mot skolnamnet.

Efter vikariatet på AT så återvände Martin Wik en tid till DT:s sportredaktion i Falun. Det var tillbaka där han förstod hur mycket han tyckte om arbetet i Avesta.

– Jag insåg att Avesta var en väldigt rolig kommun att arbeta i. Så när en fast tjänst blev ledig, då sökte jag direkt.

Fastän det inte ens gått ett år sedan han var ny i kommunen fick den tidigare vikarien Wik 2017 en central roll på AT, den som kommunreporter med ansvar för att bevaka politik då kollegan och läromästaren Tobias Ahlén slutade i samma veva.

Vad tyckte du, efter att du blivit varm i kläderna och ordentligt fått lära känna Avesta?

– Utan att tala för illa om Ludvika och min egen hembygd så kände jag att Avesta var mer levande. Både vad gäller nyheter och näringsliv, men också uteliv. Avesta är en levande småstad, trots att många säger att den inte är det. I alla fall i relation till det jag har att jämföra med, säger Martin Wik.

Nu är det dock (tyvärr, reds. anm) dags för bokslut. Detta då Martin Wik inom kort lämnar AT för en ny tjänst som reporter på SVT i Örebro, vilket också är pendlingsbart avstånd från bostaden i Grängesberg.

Vad har du lärt dig på AT?

– Väldigt mycket, så klart. Speciellt när vi länge var så få på redaktionen. Vi har fått arbeta brett och blivit tvungna att ta tag i allvarliga saker. På en större redaktion är det lättare att ducka och låta någon annan göra jobbet, men här har det inte funnits något sådant val. Det var här jag blev journalist. Innan var jag mest en sportintresserad kille som hoppade runt på vikariat.

Och så frågan som måste ställas: Varför byter du arbete?

- Dels så gillar jag nya utmaningar. Dels, och framför allt, så får jag komma tillbaka till området där jag växte upp. Att ha möjlighet att bevaka norra Örebro, där Kopparberg ligger, men också Örebro, som är en stad jag tycker mycket om åren jag pluggade där, känns väldigt roligt.

- Erbjudandet var helt enkelt lite för bra för att tacka nej.

Hur ser du, efter åren som kommunreporter, på Avestas framtid?

- Det finns många utmaningar, men Avesta är också en kommun och stad som går framåt. Här finns många olika jobbmöjligheter, inte längre bara en eller ett par stora arbetsgivare. Så jag ser positivt på framtiden.

Och vad tror du om AT:s framtid?

- Jag tror att den förändring som nu skett var helt nödvändig. Nu finns möjlighet till en ljus framtid. Jag tror att det kommer att gå. Så länge läsarna omfamnar "nystarten", vilket många verkar ha gjort. Om det fortsätter på samma sätt som nu så tror jag att det finns alla förutsättningar.

Kort om Martin Wik

Ålder: 26 år

Familj: Sambo och två barn

Bor: Grängesberg

Fritidsintressen: Vara med barnen, träning och sport

Smultronställen i Folkarebygden: Älvpromenaden i sommartid och så lunchpromenader i stan året runt, med stopp för korv

Fotnot: Martin Wik avtackas av kollegerna i morgon. Efterträdare som kommunreporter på AT blir Helena Wrete, som i dag arbetar som reporter på SVT Dalarna och tidigare har arbetat på Sveriges Radio Dalarna och Dalarnas Tidningar i Falun. Fram tills dess finns erfarna vikarier på AT:s redaktion, bland annat AT-veteranen Bengt Silén.