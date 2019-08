Mando Diao, The Hives och The Sounds slog nytt publikrekord i Dalhalla: "Oförglömlig helg"

De tre rockgrupperna Mando Diao, The Hives och The Sounds slog nytt publikrekord när de uppträdde gemensamt två kvällar i rad i Dalhalla under helgen.

6 020 personer kom för att se lördagens konsert och slog därmed Gyllene Tiders rekord från tidigare i somras. Totalt drog de tre banden 12 000 personer på fredagen och lördagen.