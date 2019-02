Smugglade drygt 1000 paket blöjor – en man döms för tullbrott

Två män från Litauen stod åtalade för tullbrott då de fört in 1042 paket blöjor från Norge utan att anmäla detta. Det skedde den 12 januari i Malung-Sälens kommun.

Den ene mannen har själv hävdat att han köpt blöjorna i Norge och fört in dem till Sverige. Han anmälde då detta i tullen. Sedan gick hans bil sönder och fick bogseras tillbaka till den norska sidan. När han sedan åkte tillbaka för att hämta blöjorna stoppades han i tullen. Han hävdar själv att varorna redan var deklarerade men då en månad tidigare och att han hade kvitton för inköpen kvar.

Den andre mannen har hävdat att han hjälpt sin kamrat att frakta blöjorna. Han frågade kamraten om han deklarerat dem och "fick ett jakande svar" enligt domen.

En tulltjänsteman har också hörts som bekräftar att mannen deklarerat ett parti blöjor med ett momsbelopp på 7 700 kronor (motsvarande 7 000 norska kronor) den 8 december 2018.

Rätten menar att huvudfrågan är om det kan anses att det handlar om samma parti blöjor som deklarerades den 8 december som senare fördes in den 12 januari. Utifrån det momsvärde som tulltjänstemannen angett blir priset per paket då sju norska kronor för de 1042 pakten. Detta anser tingsrätten inte vara trovärdigt, särskilt då mannen själv angett att priset är 20 norska kronor per paket. Det kan därför inte handla om samma parti och tingsrätten dömer därför mannen för tullbrott.

Mannens kamrat frias dock från misstanke då det inte anses klarlagt att han känt till att den andre mannen haft för avsikt att inte deklarera varorna. De kan därför inte anses ha handlat tillsammans och i samförstånd.

Påföljden för den dömde mannen blev 80 dagsböter om 50 kronor, totalt 4 000 kronor. Böterna anses dock som erlagda då mannen suttit frihetsberövad mellan den 13 och 24 januari.