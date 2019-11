Mållös i den första kvalmatchen – trots det är självförtroendet bra hos anfallaren: "Vet exakt vad jag ska göra"

Brage lyckades inte göra mål på Kalmar i den första kvalmatchen mot Kalmar. En spelare som hade flera lägen att göra mål var Brages anfallare Christian Kouakou.

– Besviken såklart att vi förlorar med 2–0. Men samtidigt är jag laddad för nästa match.

Vad är anledningen till att ni inte får med er poäng idag?

– Det är bara att vi inte sätter våra chanser. Annars tycker jag vi är med i matchen och spelar vårt spel som vi har gjort hela året. Bra i offensiven och tajt i defensiven. Släpper in lite billiga mål, jag har inte sett dom i efterhand men det är bara det, det avgörs i straffområdena sen tycker jag vi är med bra i matchen.

Vad tycker du om din egen match? Det känns som du har ganska många bra lägen i båda halvlekarna, vad känner du själv?

– Jag vet att vi har bra spelare som kan sätta upp mig i bra lägen och jag har ett bra självförtroende till att komma till lägen också. Tyvärr sätter jag inte mina chanser idag men det får väl bli nästa match kanske.

Du brukar säga att du vet vad du ska göra när du är i straffområdet och har stor tro på dig själv, vad är det som inte riktigt stämmer idag?

– Jag har ju tanken och vet exakt vad jag ska göra. Det är bara att den inte går i mål, annars vet jag precis när jag får första touchen att jag försöker sätta den i bortre, tyvärr går den inte in idag.

Allsvenskt motstånd, främst i försvarslinjen för din del. Hur märks det en sån här match? Viktor Elm till exempel, en stark spelare där bak.

– Jo precis, men samtidigt tycker jag inte det är sån stor skillnad idag. Även fast dom kommer från allsvenskan och så tycker jag vi står upp bra och gör det bra, det visar på kvalitet vi har på truppen. Det är en jämn match.

Vad ger du er för chanser, tufft läge inför söndag och nu väntar bortamatch till och börja med, på naturgräs och andra förutsättningar, hur känns det?

– Just nu är man såklart besviken. Men jag tror vi kan gå in en positiv känsla med tanke på att vi känner att vi är bra offensivt också och kan göra mål, det har vi gjort under året också. Vi kommer gå in med en positiv känsla och spela offensiv fotboll, det kommer passa oss.

IK Brage-Kalmar FF 0–2 (0–1)

Mål: 0–1 (24) Geir Andre Herrem, 0–2 (61) Nils Fröling.

Varningar, IKB: – KFF: Rasmus Elm (83), Romario (84).

Domare: Martin Strömbergsson.

Publik: 3554.

IK Brage

Peter Rosendal – Pontus Hindrikes (86), Carlos Garcia, Mattias Liljestrand (90+3), Benjamin Hjertstrand – Seth Kanteh Hellberg, Bjarni Mark Antonsson – Robbin Sellin, Kristian Andersen, Anton Lundin – Christian Kouakou.

Ersättare: Adrian Engdahl (mv), Alexander Zetterström (90+3), Simon Stenberg (86), Jonathan Lundbäck, André Kamp, Alexander Ekblad, Oscar Lundin.

Kalmar FF

Lucas Hägg Johansson – Emin Nouri, Henrik Löfkvist, Viktor Elm, Fidan Aliti – Nils Fröling (86), Herman Hallberg, Alexander Jakobsen (75), Romario Pereira Sipiao, Viktor Agardius – Geir Andre Herrem (70).

Ersättare: Viktor Noring (mv), Rasmus Elm (75), Piotr Johansson (70), Måns Söderqvist, Filip Sachpekidis, York Rafael (86), Rafael Gimenes da Silva.