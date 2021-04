Magnusson: Se hit, SHL – här spelas hockey som betyder något

Minns ni det där tramset Svenska Hockeyligan höll på med för ett par år sen?

Med ett nytt skönt miljardavtal med C More i ryggen (det sades vara värt omkring 700 miljoner kronor per säsong) tog SHL-ledningen i från tårna i sin nya vision: ”SHL ska vara en av världens två bästa hockeyligor både vad gäller sportslig kvalitet och den totala upplevelsen”.

Som om sportslig kvalitet och skulle ha något med ”total upplevelse” att göra.

Som om det vore ett självändamål att gå om KHL i ”sportslig kvalitet”.

Som om sportslig kvalitet har något med känslor att göra.

För vad är egentligen ”bra hockey”?

För att parafrasera Simon Bank: bra hockey är hockey som betyder något.

Marknadsfolket, PR-människorna och de styrande hos SHL – de som i åratal drev på för en stängning av ligan snarare än att helga den upp- och nedflyttningsprincip som ger seriepyramiden näring och nerv – kunde ha besparat sig sig kostsamma konsultarvoden för kampanjer och slagord.

Det hade ju räckt att rikta blicken mot Dalarna.

Mot hockey som betyder något.

Det har blivit tydligt nu under en säsong som trotsat all logik då Leksand lyft från nästjumboplatsen i fjol till att bli en reell guldkandidat i vår. Visst, det är knappt någon publik i ishallarna längre till följd av en pandemi som ruckar vår begreppsvärld och ritar om kartan för vad som längre kan anses normalt.

Men vi kan se det där engagemanget, känna det, läsa om supportrar som brutit upp med sina gamla liv och flyttat till Leksand bara för att få vara nära sitt blåvita lag.

Vi kan höra det.

Från Idre till Avesta, från Boda till Transtrand. Från norr till syd, öst till väst. Frågan är densamma ute i länet: ”Hur tror du det går för Leksand då?”.

I vår handlar det om SM-slutspel och en kvartsfinalserie mot Örebro, med start i eftermiddag, till att börja med.

Men det kunde lika väl ha gällt en kvalserie eller en ödesmättat playoff för att behålla sin SHL-status.

Kalla det för dalsk motståndskraft om ni vill. Kanske är det just vad som definierar vårt landskap och självbild: envisheten, bångstyrigheten, stoltheten

Om de tjugo senaste åren har lärt oss något i det här landskapet är det att ishockeyns kvalitet och hur bra den eventuellt har spelats inte har något med folks engagemang att göra.

Det är de förtvivlade kvalförlusterna, de brustna drömmarna och spruckna illusionerna som har byggt upp de där euforiskt extatiska glädjeyttringarna på den här sidan millenieskiftet: återtåget 2002, lockout-succén 2005, elitseriecomebacken 2013 efter sju svåra allsvenska år, Örnsköldsviksmiraklet 2016 och Moramanglingen 2019.

I tjugo år har kulten kring Leksands IF bara växt.

Inte för att de alltid har spelat ”bra” ishockey. Knappast för att laget har lyft sig i varje avgörande skede. Inte ens för att de har spelat i högsta serien.

Det var ishockey som betydde något för dalfolket som fick dem att fylla Globen två gånger om under den allsvenska eran, som lockade drygt 17 000 till en svinkall utematch mot Mora 2011 och som fyllde Tegera på annandag jul 2018 – efter nio raka förluster.

Det borde inte vara möjligt.

Men ju större motvind och melankoli – desto starkare har motreaktionen varit: blåvita kullor och masar (och för den delen ”vanliga” svenskar från runtom i, men mestadels i södra, Sverige) har rest sig, löst säsongskort och biljetter, köpt souvenirer och swishat till stjärnvärvningar. Efter två decennier av identitetssökande kaosår efter chocken vid degraderingen 2001 har den där enorma uppbackningen nu börjat spegla av sig i sportsliga prestationer på isen.

Ishockeyn har sönderkommersialiserats de senaste decennierna, graviterat söderut och mot städerna – men vi ska banne mig se till att det kan spelas SHL-hockey i en kommun med knappt 16 000 invånare.

Dalarna har i somliga fall blivit en förlorare på 2000-talet: vikande invånarantal i flera glesbygdskommuner och en åldrande befolkning som därtill hör till en av landets mest överviktiga. Men vi håller fast i det där lilla skröpliga, den enda som är vårt: envist, bångstyrigt och stolt. Tillsammans ska vi bli vinnare igen, låt vara om det så är på is.

Med sin konservativa värdegrund och folkliga kultur lanserades Dalarna – det allra svenskaste av landskap – som nationalromantisk symbol på 1800-talets andra hälft.

1900-talets senare del hörde Leksands IF till – Lassas och Åhlberg, ”Sigge” och Tomas Jonsson – knätofshockey som symbol för Dalarna med supportrar i hela landet.

Vi har vår folkmusik, vår hemslöjd och våra dalahästar, men jag vill hävda att dalfolkets minsta gemensamma nämnare ända in på 2020-talet är Leksands IF:s hockeylag.

Trots våra höga gärdsgårdar, olika dialekter och särpräglade vis – från Idre till Avesta, Boda till Transtrand kan vi enas kring ett blåvitt gäng på is.

Ishockey som modern lägereld: Leksand spelar för ett helt (dal)folk

Det finns något trösterikt i att sluta sig samman kring något som är större än oss själva. Särskilt i en värld som inte längre är vad den brukade vara. Arbetstillfällen har försvunnit, långt fler har blivit sjuka och många har fått säga ett för tidigt farväl till nära och kära.

Mitt i allt det mörka har ett blåvitt ljus tänts ett par gånger i veckan och hjälpt till att bära människor genom en mer än nattsvart vinter. De där timmarna framför tv:n då folk kunnat ägna sina tankar åt annat än vardagens vedermödor.

Nu står vi inför en vår där Leksands IF nämns som en av favoriterna i det stundande slutspelet. Oavsett hur det går i kvartsfinalserien mot Örebro har LIF redan skänkt fansen en seger som kanske är mer än guld värld: något att tro på igen.

Det går än i dag att från landsbygden utmana klubbarna från de stora städerna. Med envishet, bångstyrighet, stolthet.

Och hockey som betyder något.