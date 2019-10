Magnusson: Fotbollsresan har nått sin slutstation – var vill ni se oss 2020?

Ta en titt på kartan här intill.

De röda punkterna markerar var Fotbollsresan har gjort sina stopp under säsongen:

Från starten i Mora i våras, via Dala-Järna, Ludvika, Borlänge, Tällberg, Grycksbo, Avesta, Åsen, Falun, Höstsätern, Malungsfors, Drevdagen, Särna fram till slutstationen Vansbro i dag – där göteborgaren Lasse Peterson (Örgrytes 83-årige lagläkare som ni läser om i det avslutande reportaget) liksom undertecknad har våra rötter.

Fotbollen kom hem, som de säger i sportens moderland.

Och visst känns det som hemma vart man än reser i vårt vidsträckta län; kampen och engagemanget är detsamma i Avesta i söder som trettio mil norrut i Idre/Särna, de ideella krafterna och entusiasmen finns där i varje vrå av Fotbollsdalarna. Det är vackert, och lite rörande, att se alla eldsjälars självuppoffrande slit när de sätter laget före jaget för att unga flickor och pojkar ska kunna lira boll. Många av dem börjar bli till åren (som evigt unge Evert Mellström, 88, Brages grand old man), och frågan är om inte IF Nornans Anders "Lillis" Eriksson satte bollen i mål med sin kommentar om att klubbnestorn Errol Perjos i Malungsfors "hör till den där generationen av eldsjälar som inte görs längre".

För att inte tala om lilla Drevdagens IF. Föreningen har visserligen inget lag i seriespel längre, men tänk att alla dessa Mosshällare och Halvarssöner en gång i tiden fick ihop en trupp som då och då kunde vinna serien – trots att byns invånarantal aldrig översteg 170.

Ryktet om dalafotbollens förestående död är starkt överdrivet.

Drevdagens kamp i dag handlar mer om byns överlevnad än striden på det gröna fältet, och dalafotbollen i stort går en liknande match. Vi har skrivit om "föreningsdöden" och att allt färre utövare spelar fotboll upp i seniorlagsåldern. Representationslagen i Dalarna har i grova drag halverats under de senaste trettio åren, och "Kung Fotboll" är inte samma självklara maktfaktor som den en gång var.

Men, ryktet om dalafotbollens förestående död är starkt överdrivet. På de så kallade spelformsdagarna i Ludvika och Avesta lärde vi oss om den nya tidens fotboll för ungdomar. Mindre ytor, fler bollkontakter och mer beslutsfattande på planen ska forma nästa generation till tekniska fotbollsspelare. Framför allt ska de nya spelformerna göra fotbollsverksamheten i de olika föreningarna roligare, så att ungdomarna fortsätter spela upp i vuxen ålder.

Vi har sett positiva exempel som ger fotbollen framtidstro i Tällberg (med sin nybrutna mark i herrfyran), hos derbyrivalerna Dala-Järna och Vansbro (som börjat samarbeta och sånär vann damtrean i år) samt hos Grycksbo och Korsnäs (som vunnit sina respektive serier och tagit ledartröjan i ett Fotbollsfalun som törstar efter framgång).

Från plantsättning i Västerdalarna till maktens Fifa-korridorer, via forskningsgenombrott som räddat många fotbollsknän genom åren.

Vi såg det kanske framför allt i onsdagens livesända "Stjärnmatch" på Ljungbergsplanen, där damtreans främsta spelare mötte Kvarnsvedens IK och herrfyrans bästa tog sig an ett juniorbetonat IK Brage. Ett slags "Pressens lag" i ny tappning (baserat på Mittmedias och Dalarnas Fotbollförbunds nyinstiftade Stjärnligan) som – i synnerhet med tanke på hur division 4-lirarna pressade IKB – förhoppningsvis är här för att stanna.

Och säsongen är ju inte slut än: i helgen kan ni live hos oss se både Dala-Järnas match hemma mot Hille och Säters fajt borta mot Delsbo i division 3-kvalets andra omgång.

Men Fotbollsresan går i mål här och nu, med Lasse Petersons fascinerande historia – från plantsättning i Västerdalarna till maktens Fifa-korridorer, via forskningsgenombrott som räddat många fotbollsknän genom åren. Tack för all positiv feedback som ni läsare har gett Fotbollsresan under säsongen, tack till fotografnestor Schmidt som var ovärderlig när färden gick norrut – och ett särskilt tack till "Skötten" för dina positiva tillrop och vänlighet.

Vart vill du att vi på Sporten ska ta vägen med vår bevakning av distriktsfotbollen 2020? Mejla gärna tankar, idéer och reportagetips till [email protected] så kanske vi ses på vägarna till våren när snön smälter och kulan är i luften igen.