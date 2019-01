Kan tvingas betala nära 600 000 kronor efter bygge – nu överklagar han kommunens böter

Det var den 12 december som nämnden beslutade om bötesbeloppet. Orsaken var att kommunens fastighetsbolag LKFAB utfört vissa grundläggande arbeten med nya förskolan i Gonäs innan miljö- och bygg beviljat startbesked.

I överklagandet framhåller fastighetsbolagets vd Ulf Rosenqvist och byggchefen Jan Hedberg att man vid det tekniska samrådet fick ”muntligt startbesked för mark- och grundarbeten”.

Därför kom det som en chock för dem när tidningen den 15 december berättade att politikerna i miljö- och byggnämnden beslutat om böter på 584 675 kronor.

– De hade påbörjat arbete med att göra grusbädd och lagt isolering och satt kantbalk innan det var klart med startbeskedet. Vi ger inga muntliga startbesked utan det är alltid skriftligt som gäller, understryker bygglovshandläggare Lina Ström efter nämndens januarimöte då man noterade överklagandet.

Ludvika Kommunfastigheter å sin sida framhåller att ”entreprenör och projektledare har i god tro uppfattat att det muntliga interimistiska startbeskedet gällde upp till och med isolering”.

Ulf Rosenqvist och Jan Hedberg begärde att byggsanktionsavgiften, böterna, skulle halveras till 292 337 kronor.

”Byggsanktionsavgiften står inte i proportion till graden av felet enär det inte varit fara för någon och att det funnits olika tolkningar vad som gäller i det muntliga interimistiska startbeskedet”, skriver man.

Anledningen till att böterna blir så höga är att avgiften sätts efter hur stort bygget är tänkt att bli. I det här fallet var ”åtgärdens bruttoarea” 1 150 kvadratmeter.

Lina Ström och nämndens nya ordförande Staffan Bruzelius (M) berättar att böter av det här slaget går in på ett separat konto i miljö- och byggs kassa.

– Vi har för närvarande 1,95 tjänster vakanta. Vi får lov att prioritera lagstadgade uppgifter och kan inte lägga de resurser vi skulle önska på till exempel utbildning och information gentemot dem som söker olika former av lov och tillstånd, förklarar Ström.

– En del av pengarna som vi får in i byggsanktionsavgifter kanske kan användas till punktinsatser eller att vi kan ta in en konsult under en begränsad period, säger Staffan Bruzelius.