Linda Mankefors: "Mest mellanmjölk, men Fogertys svajiga stämma räcker för ett fullsatt Dalhalla"

Himlen förskonade publiken från regn under måndagskvällen, men med kyliga vindar och neråt tiogradersstrecket hördes folk muttra om långkalsonger och vantar medan de väntade på en försenad världsstjärna. Dalhalla var fullt till bristningsgränsen.

John Fogerty hade en gång i tiden kanske världens bästa rockröst, och har en hitkavalkad utan dess like under bältet. I miljontals bilar, pubar och hem har Creedence Clearwater Revival låtar dundrat loss genom de 50 senaste åren. Det är då inte konstigt att Dalhalla var fullsatt för att se den gamla folkhjälten, som kom in på scen en halvtimme sent.

Born on the bayou, Green river och Lookin’ out my back door drog igång, rutiga flanellskjortor, cowboyhattar, och vithåriga hjässor guppade ikapp med takten.

Även om publiken såg uppskattande ut, så stod det snart klart att rockhistoriens vassaste röst bitvis är en karaokeversion av sig själv.

Halva konserten (som är imponerande lång med sina två och en halv timma) har Fogerty problem med rösten som inte alls håller en kvalitativ nivå. I låtar som Up around the bend och Rockin’ all over the world blir det mer folkparks-karaoke än de klassiker de faktiskt är.

Mest imponerar han i de mer gitarrdrivna låtarna, som i Green River eller Susie Q , där rösten får mindre fokus och det magnifika gitarrspelet desto mer. Fogerty har alltid varit en rejält underskattad gitarrist, finns det de som inte har insett hans magiska händer ännu så fick de inse det nu. Förmodligen lät det inte mycket annorlunda än när samma gitarr spelades på Woodstock för precis 50 år sedan.

Woodstock var för övrigt temat för kvällen. Vi fick ta del av diverse roande berättelser från denna mytomspunna festival 1969.

Efter det rätt onödiga Woodstock-medleyt där Fogerty gjorde covers på andra artisters låtar (ändå en eloge åt den fina versionen av Joe Cockers "With a little help from my friends"), blev sånginsatsen lite stabilare.

Ett helt regn av hits smattrade efter varandra och i Fortunate Son som verkligen kräver ett riv i rösten höll det ihop riktigt bra.

Det är ett äkta rockröj som till slut tar över Dalhalla och i slutändan står det helt klart att publiken är nöjd, det både klappas, vajas med händer, och spontandansas till Proud Mary.

Men oavsett publikens salighet så blir det sammanlagt för mycket mellanmjölk under den långa kvällen. Briljanta ögonblick varvas med pinsamheter. Ibland blir det mest en axelryckning.

Missförstå mig inte, jag är ett stort fan av Fogerty. Både i bilfärden till och från Dalhalla spelades gamla Creedence låtar på högsta volym. Men man får inte ett frikort bara för att man har nått en viss ålder, åtminstone inte så länge biljettpriserna är lika höga som nutida popstjärnors.

Jag applåderar John Fogertys enorma bidrag till musikhistorien och kommer aldrig sluta uppskatta hans låtskatt, men tyvärr håller inte den gamle rockhjälten längre hela vägen. Även om de flesta förmodligen gick hem i sommarnatten nynnandes på Bad Moon Rising...

Bäst: Gitarrmaffiga Keep on chooglin’ och det fina ljudet på Dalhalla

Sämst: Dance to the music, en väldigt onödig cover.

Konsert: John Fogerty

Dalhalla, Rättvik, 8/7

Publik: 5600

Betyg: 3/5