LIF:s 100 BÄSTA: Nummer 2 – hockeyoraklets hyllning: "Inte sett någon bättre på skridskorna"

Det var som ishockeyreporter på Idrottsbladet som Ulf Jansson först kom i kontakt med Nisse Nilsson.

Jansson bevakade landslaget nära och var på plats på mästerskapen runt decennieskiftet 1950–60 när Nilsson fick sitt stora genombrott.

I VM i Colorado Springs 1962 vann Nisse Nilsson skytteligan och gjorde det avgörande 5–3-målet mot Kanada (Lennart Hylands klassiska referat "den glider in i mål") när Sverige tog guld.

När han sedan valde Leksands IF, efter att Forshaga degraderats från högsta serien, förvånade det många.

– Många undrade hur Leksand hade råd att ta dit honom, men Nisse nöjde sig med samma ersättning som de andra; 25 kronor per match, 50 för oavgjort och 75 för seger, berättar Jansson och förklarar vidare hur LIF kunde vinna dragkampen om guldklimpen.

– Han fick jobb i på Jofa i Malung som testare av VM-hjälmen. Det var en viktig faktor, men även att han hade Leksand som favoritlag.

Hur bra Nilsson var blir än tydligare 50 år efter att han avslutade sin karriär.

– Nisse var helt fenomenal som skridskoåkare. Jag har bevakat 50 VM och alla Canada Cup. Jag har inte sett någon som är bättre än Nisse på skridskorna.

En viktig faktor för att han skulle ta nästa steg som ishockeyspelare var Leksands IF:s val att för första gången anställa en utländsk tränare, tjeckoslovakiske Vladimir Sabrodsky som anslöt säsongen 1964/65.

– Nisse lärde sig under Sabrodsky att ta ansvar defensivt. Som bäst var han 1965, då han var både lagspelare och speluppläggare.

Även dåvarande sovjetiske förbundskaptenen Anatolij Tarasov, vars landslag var helt dominant under resten av 1960-talet efter att ha bojkottat USA-VM 1962, hade Nilsson som favorit.

Under Nisse Nilssons sju säsonger i föreningen tog Leksands IF de sista kliven mot toppen och när han avslutade karriären (genom att slänga utrustningen i en papperskorg i Örnsköldsvik) så gjorde han det efter att klubben hade säkrat sitt första SM-guld 1969 via 1–1 mot Modo.

– Då var han halvskadad, minns Ulf Jansson.

Efter VM i Colorado Springs åkte inte Jansson raka vägen hem. Han passade på att boka ett möte med New York Rangers general manager Muzz Patrick i Madison Square Garden för att förklara att det minsann fanns bra spelare i Europa också. På det viset blev Jansson Rangers förste scout i Europa.

Den svenska NHL-historien inleddes sedan säsongen 1964/65 med Ulf Sterner i just Rangers.

Varför blev det då inte NHL för den andre store Forshaga-sonen?

– Nisse fick inbjudan från Boston. Men han tyckte att han var för snäll för proffshockeyn. Han hade varit utvisad 45 minuter i karriären.

Nisse Nilsson avled efter en kort tids sjukdom den 24 juni 2017, 81 år gammal.

2) Nisse Nilsson

Säsonger i Leksands IF: 7 (1962–69).

Född: 8 mars 1936.

Position: Center.

Moderklubb: Forshaga.

Karriär i Leksands IF: SM-guld 1969.

Goth och Linds motivering: En av de största någonsin. Nisse Nilsson var den som tillsammans med Tumba, Rolle Stoltz, Lasse Björn, Sterner och “Honken” gjorde ishockeyn till lite av en nationalsport. För Leksand var det otroligt stort att få ha “Dubbel-Nisse” i laget. En spelare som alltid försökte gå rakt på motståndarmålet. “Har alltid gillat den lekfulla hockey som Leksand alltid spelat,” var hans kommentar till klubbvalet. .

*Fotnot: Listan har sammanställts av tidigare mångåriga sportmedarbetarna Carl-Johan Goth (Nu deskreporter) och Thomas Lind (Nu printplanerare). För att kvala in på topp 100-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 17 maj fram till och med den 24 augusti.