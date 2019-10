Lena, 65, kritisk till vindkraftverk i By – efter egna upplevelsen: "Det var skrämmande att se"

Lena Jarlgård, 65, driver eget företag i Tyttbo och bor i By. Hon är en av dem som står bakom By utvecklingsgrupps skrivelse som lämnades in till företaget Tekniska verken Vind och kommunen angående de vindkraftverk som planeras att monteras i By. Lena Jarlgård ser vissa nackdelar med att montera upp vindkraft i By.

– Vindkraftverk tycker jag är väldigt bra egentligen, men inte när det är i närområden av fågelstråk och jakt- och fiskeliv. Mitt företag går ut på att vara ute i naturen. Jag tycker att de här planeras för nära bostäderna, säger Lena Jarlgård.

Privatpersoner som bor i Storbyn, Åkersbyn, Knaperbacken, Bengtsbo, Hovnäs, Bodarne, Grossbo, Bärrek och Grönsinka kommer att befinna sig minst en kilometer i från projektområdet Skansen, enligt företaget Tekniska verken Vind som har hand om vindkraftverksprojektet.

– Jag har jobbat i naturreservat i Hofors och Sandviken och där satte de ju upp vindkraftverk. Det var skrämmande att se hur stort det blev och vilken plats de tog upp. De låter hela tiden och surrar. Om man går på meditation med en grupp i skogen, som jag gör, så får man inte det lugnet som krävs när vindkraftverken är 1,5 kilometer bort. Det är inte samma sak att gå i skogen om man tittar upp och inte ser trädtoppar – utan vindkraftverk istället, säger Lena Jarlgård.

Lena Jarlgård är kritisk till vad hennes generation kommer att göra med landsbygden och vad de lämnar kvar till ungdomarna, genom att sätta upp 26 vindkraftverk i By.

– Vi har ett biosfärområdet och befinner oss inom Nedre Dalälven, det får vi inte glömma. Vi måste vara rädda om det. De som köper sommarstugor här ute gör ju det för att ha det lugnt och skönt. Jag tror inte att folk förstår hur väl dessa vindkraftverk hörs och hur mycket de stör, säger Lena Jarlgård och fortsätter:

– Jag vill bara att folk ska tänka över det här en extra gång. Det här blir ju något vi lämnar efter oss till nästa generationer och ungdomar som ska fortsätta med friluftslivet ute i bygden. Vad vi lämnar efter oss är stora industriella verk som tar bort skog och mark – då finns det till slut inget naturliv kvar.