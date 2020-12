Leksands svar på Simon & Garfunkel? Hrivik & Cehlarik: "Fake it 'til you make it"

Nej, det var inte Bridge over troubled water som var den där låten.

Paul Simon, ena delen i duon Simon & Garfunkel, skrev den och den släpptes på albumet med samma namn för snart 51 år sedan.

Men den där bron, som en person ska bilda för att bära den andra, kan fungera som aforism för Leksands seger i derbyt mot Brynäs.

– Det var ett fantastiskt svar från hela laget. Vi kom tillbaka med energi. Vi pratade om vår tävlingsnivå och jag tror att det var det vi lade till i dag. Det var nyckeln. Det var det vi började att göra, från första bytet till sista. Det var en bra seger, säger Peter Cehlarik.

Och vad var skillnaden i powerplay?

– De tidigare matcherna missade vi lite passningar. Nu levererade vi passningar och även skott. Powerplay är alltid upp och ner, men så länge vi avslutar bra och gör bra passningar kan vi göra mål.

Och till en viss del bars Leksand faktiskt fram även av publiken på restaurang- och logeplanet den här gången.

– Det var fantastiskt att komma tillbaka till den här matchen efter förlusten i Stockholm, säger tvåmålsskytten.

Vi pratade mycket om övergångar och små passningar och att hjälpa varandra och komma nära varandra och det fungerade i dag.

Men det var sättet man hjälpte varandra på som Peter Cehlarik lyfte fram efter matchen.

– Det var också resan, vi hade suttit fyra timmar i buss innan och kommer direkt till matchen, men sådana matcher kommer och går under säsongen. Vi försöker att spela som vi gjorde i dag, men ibland är det inte där. Nu kändes det som att vi kunde åka skridskor och hjälpa varandra över hela isen. Vi pratade mycket om övergångar och små passningar och att hjälpa varandra och komma nära varandra och det fungerade i dag.

Nyckeln? Att gå från att se ut som ett lag den ena dagen till att se ut som ett helt annat dagen efter?

Peter Cehlarik har svaret.

– Ibland måste man bara "fake it 'til you make it". För mig handlade det om att komma hit i dag och fejka att det kändes bra. Det spelade ingen roll hur man spelade i senaste matchen, du ska bara gå in och känna dig bra i den här matchen och vi visade skillnaden. Vi spelade bra.

Och var kommer egentligen det där uttrycket ifrån från början?

Jo, allt började förstås med en Simon & Garfunkel-låt.

Den första kända referensen är låten Fakin It, som släpptes 1968 på skivan Bookends.

Paul Simon sjunger:

“And I know I'm fakin' it, I'm not really makin' it.” (Jag vet att jag fejkar det, att jag inte riktigt gör det, fritt översatt)

Drygt 50 år senare har Leksands IF hittat sin egen superduo.

Hrivik & Cehlarik.