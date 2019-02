Släktfejd präglar Melodifestivalen i Leksand: "Jag har två chanser"

Jon Henrik Fjällgren har både en andra- och en tredjeplats i Melodifestivalen på sin meritlista. Nu tävlar han för tredje gången med låten "Norrsken".

Nytt för i år är att han inte bara jojkar - han sjunger också.

- Alla kanske inte lika lätt kan relatera till och förstå jojken, så det är fint att ha en form av text som visar vad jag vill säga med den, berättar han för TT.

På scenen ska han göra sitt bästa för att illustrera en dröm han hade som blev inspirationen till låten. Han är, inte helt oväntat med tanke på sina tidigare framgångar, tävlingens förhandsfavorit, enligt oddsmakarna.

- Såklart känns det toppenbra, men man känner lite press, säger han.

Vad tror du själv om dina chanser?

- Jag brukar säga att Melodifestivalen är som en trisslott, helt plötsligt händer det. Jag får väl hoppas och tro att det kommer att gå bra, säger Jon Henrik Fjällgren.

Martin Stenmarck tog hem Melodifestivalen 2005 med låten "Las Vegas" och har tävlat två gånger till sedan dess. Nu uppträder han med bidraget "Låt skiten brinna".

- Vi kommer att jobba mycket med ljus och bilder, på refrängerna kommer den här stora frihetskänslan som man får i en sådan här produktion, där man smackar på med extra allt, säger han.

Nu möter han sin svägerska Lina Hedlund, som fram till årsskiftet var en del av discogruppen Alcazar. Redan före musiktävlingen har de pratat igenom sitt deltagande på släktträffar.

- Jag skulle bli väldigt glad om hon gick vidare. Jag ser det nästan som att jag har två chanser, säger Martin Stenmarck.

Lina Hedlund är inne på samma spår.

- Jag är jätteglad att Martin är här, vi är kollegor och kommer att göra Sveriges största underhållningsprogram tillsammans, säger hon.

Lina Hedlund uppträder med låten "Victorius", hennes första soloframträdande i Melodifestivalen sedan 2003, när hon tävlade med "Nothing can stop me".

- Det känns skönt att kliva in i Melodifestivalbubblan direkt efter att tiden med Alcazar är slut, mentalt också. Annars hade nog tomheten känts ganska jobbig, berättar hon.

Att vara en i stället för tre har även sina fördelar på scenen.

- Nu kan jag bara tänka på mig själv, inte synkronisera sång och dans med andra. Jag får möjlighet att presentera Lina, säger hon.

Sofia Sundström/TT

Fakta: Startfältet i den tredje deltävlingen

Det går att rösta både med Melodifestivalens app och via telefon. Nytt för i år är att det inte går att sms-rösta.

1. The Lovers of Valdaro - "Somebody wants"

2. Dolly Style - "Habibi"

3. Martin Stenmarck - "Låt skiten brinna"

4. Lina Hedlund - "Victorius"

5. Omar Rudberg - "Om om och om igen"

6. Rebecka Karlsson - "Who I am"

7. Jon Henrik Fjällgren - "Norrsken"

