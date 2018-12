Hon slår rekord i Japan och bjöds in av modehuset Dior som nioåring – konstnären Agneta Flock inspireras av dalmåleriet

Som nioåring ville Agneta Flock bli modetecknare och skickade bilder till Christian Dior för att få synpunkter. Hon förväntade sig inget svar men fick ett brev på tio sidor från Diors närmaste medarbetare, med en inbjudan att närsomhelst besöka modehuset i Paris. Så blev det också.

– Min pappa jobbade med u-hjälp och var på ett möte i Paris, så vi hörde av oss. Jag, mamma och mitt syskon fick en guidad tur i alla lokaler hos Dior, säger hon.

Hon gav upp tankarna på en modekarriär efter mötet med fattigdomen i Thailand, där familjen bodde under många år. Det kändes inte rätt. Däremot såddes fröet till hennes konst under de åren och efter studenten sökte hon in till konstfack – och kom in på textillinjen.

– Jag kom ju in på Konstfack med mina pappersklipp och fick lära mig väva under sommaren innan jag skulle börja. Jag fick stor uppmärksamhet redan för min första utställning efter Konstfack 1969, det var textilskulpturer som jag kallade för ”Sammetsdjungeln”. Ingen hade gjort sådant förut.

Sedan dröjde det till 90-talet innan hon ställde ut pappersklipp – som hon egentligen hade sysslat med först.

Agneta Flock har aldrig ställt ut i Dalarna tidigare, men beröringspunkter finns i konsten. Bilderna hämtar inspiration från sagor och fantasivärldar, men även från dalmåleriet och annan folkkonst.

– Jag har alltid varit väldigt förtjust i Dalarna och besökte Carl Larsson-gården när jag gick på Konstfack. Då var det ju familjen som visade runt. Jag är väldigt inspirerad av framför allt Karin Larsson.

Hon placerar ofta sig själv i bilderna.

– I mina bilder får jag själv råda. Jag är ganska blyg annars, men i bilderna kan jag gå på lina, rida på en enhörning eller öppna ett lejons käftar.

Agneta Flocks folkloristiskt inspirerade bilder slog också an en sträng i Japan – och Leksands kulturhus har under året fokuserat på Japan och firandet av 150 år av diplomatiska förbindelser. Kontakterna med landet inleddes i mitten av 90-talet när en japansk konstkännare besökte en utställning på Lidingö.

– Han kunde svenska och hade läst om mig i tidningen Hemslöjden. Sedan presenterade han mig i Japan. Det gick stegvis kan man säga. Jag blev inbjuden att ställa ut och japansk TV kom till utställningen.

Sedan fick hon presentera sina verk i en månatlig tidning i en egen spalt – under två år. Intresset växte och nu har hon varit i Japan sexton gånger och haft ännu fler utställningar.

– En del av verken jag visar i Leksand var med på en turnerande utställning i Japan som hade 60 000 betalande besökare.

Ytterligare ett japanskt tv-team besökte henne i Sverige 2011 och spelade in en del sekvenser i Leksandstrakten.

– Det programmet har gått i repris tretton gånger i Japan. Det är rekord har jag fått veta.

Vernissage hålls på Leksands kulturhus i dag klockan 11.00.