Fängelse väntar man som överträdde kontaktförbud – skickade meddelanden till exet via Swish

Den nu dömde mannen är bosatt i ett angränsande län. I våras fick mannen ett kontaktförbud mot sin tidigare partner.

Trots detta har mannen, med start bara ett par veckor senare, kontaktat kvinnan vid sju tillfällen. Detta har bland annat skett i Leksands kommun och gjorts via Facebookmeddelanden, via ett stort antal meddelanden som skickats till deras gemensamma barns telefon, men varit avsedda för kvinnan, samt via Swish.

Mannen har swishat en krona, vid flera olika tillfällen, till kvinnan och då skrivit meddelanden till henne i samband med överföringarna. Dessutom har mannen kontaktat en vän till kvinnan, i syfte att komma i kontakt med kvinnan.

Kvinnan har uppgett att hon blockerade mannen på sociala medier efter att de separerat och att mannen kunde ringa mer än 500 samtal under några dagars tid till deras barn. Kvinnan har upplevt kontakterna med mannen och hans försök till kontakt som påfrestande och stressigt.

Mannen har erkänt att han har brutit mot kontaktförbudet. Han har uppgett att han kände sig utestängd och att han bröt mot det första förbudet för att få till ett samarbete med kvinnan om deras barn. Han inser dock att det var dumt att bryta mot förbudet på nytt. Enligt honom så ville han försöka ställa saker till rätta. Han har även medgett att han har utgett sig för att vara en annan person, för att på så sätt kunna få kontakt med kvinnan.

Mora tingsrätt anser att mannens erkännande, samt den övriga utredningen, gör att det står klart att mannen har begått brotten. När det gäller påföljden så konstaterar tingsrätten att mannen tidigare dömts för flera brott, bland annat flera fall av överträdelse av kontaktförbud mot kvinnan, och att han nu har återfallit i samma brott mot henne. Därför anser tingsrätten att ingen annan påföljd än fängelse är aktuell för mannen.

Mora tingsrätt dömer mannen till två månaders fängelse för sju fall av överträdelse av kontaktförbud. Han ska även betala 10 000 kronor i skadestånd till kvinnan samt 800 kronor till Brottsofferfonden.