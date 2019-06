Dala-artister klara för Leksandsfestivalen: "En fantastisk möjlighet"

För tredje året i rad kommer gratisfestivalen Putte i parken i Leksand ha en scen dedikerad till lokala artister. Artisterna väljs ut i samarbete med länsmusikorganisationen Dalapop.

I år kommer Violet Days (Vansbro), Broder Henrik Rapp (Falun), Martin Riverfield & The wheels of fortune (Falun), Rånda (Rättvik), Backboons (Säter/Falun), Världsrymden (Falun) samt Miss Sister (Nybro) och The Chickpeas Band (Piteå) att uppträda på scenen.

De två sistnämnda är bokade i en del av ett samarbete mellan Dalapop och samarbetsorganisationerna BD Pop och Talent Coach.

- Att kunna möjliggöra riktiga festivalspelningar för Dalarnas bästa band och artister just nu är en ynnest. Det här är en fantastisk möjlighet för artisterna att möte en större publik och samtidigt en möjlighet för publiken att se vilken fantastisk musik det finns i länet, säger Pelle Andersson, verksamhetsledare för Dalapop i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare är det klart att bland annat Norlie & KKV, Movits och Stiko Per Larsson uppträder på Putte i parken som äger rum den 12-13 juli.