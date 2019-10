Leksand visade karaktär efter mardrömsstarten – bröt långa förlustsviten efter jättebjudning i slutminuten

Det var 30 sekunder kvar på klockan när Viktor Andrén i Växjös mål bara skulle blockera en förlupen puck. Men Växjömålvakten fick inte stopp på pucken utan spelade i stället ut den rakt i gapet på Leksands Fredrik Forsberg, som kunde slå in 2–3. Bara sekunder senare, när Växjö tagit ut Andrén ur målet, punkterade Mattias Karlssons matchen med 2–4 i öppen kasse.

En efterlängtad seger för Leksand.

Det hade kunnat gå så mycket sämre. Det hade kunnat bli en pinsam föreställning.

Om Leksand varit ett annat lag. Haft en annan karaktär.

Varit mer påverkat av den långa förlustrad som man hade i ryggen när man åkte ner till Växjö.

Men efter att hemmalaget Växjö tagit ledningen redan efter 15 sekunder, och dessutom haft några feta lägen att göra 2–0, visade leksingarna att man absolut inte är ett lag som givit upp eller slutat tro på sig själva.

Sakta men säkert jobbade man sig in i matchen. Backen Filip Johansson gled in från blålinjen och tryckte in 1–1 som en skön avslutning på ett anfall som inleddes med en spelvändning där Oskar Lang träffade ribban. Och några minuter senare snappade Fredrik Forsberg upp en dålig passning av Växjös Ilari Melart och skickade in 1–2.

När perioden var över kändes Leksands ledning, trots mardrömsstarten, helt rättvis.

Om den första perioden var uppdelad i en stark Växjöperiod i inledning och LIF-övertag på slutet, var period två mer öppen och böljande fram och tillbaka. Växjö skapade mest och Axel Brage fick göra några fina räddningar i Leksands mål. Men LIF hade väl så många heta chanser. Spencer Abbott hade de bästa, som ett friläge där Viktor Andrén i målet läste kanadensarens dragningar och ett helt öppet mål där han inte fick träff på pucken efter Philip Samuelssons osjälviska och stenhårda passning.

I tredje perioden satte Växjö tryck direkt. Leksand kom upp i spelvändningar och hade ett par lägen att utöka ledningen innan Växjö i stället kunde straffa LIF för missarna och kvittera. Leksand var sedan illa ute under stora delar av perioden, men reste sig på slutet då man faktiskt skapade tryck mot Växjömålet några gånger, innan den där galna slutminuten.

Matchens olyckligaste

Viktor Andrén i Växjömålet lär vilja glömma den har matchen snabbt. Inget av Leksands två första mål såg helt otagbart ut. Och 2–3-målet måste vara en av årets värsta bjudningar i SHL.

Matchens förbättringspotential

Leksand hade två powerplaychanser i matchen. Båda var dåliga. Sämst var den andra, när LIF fick spela med en man mer vid ställningen 2–2 i mitten av den andra perioden, i ett läge där Växjö hade tagit över matchen. Men Leksand spelade nervöst och med enormt små marginaler och skapade absolut ingenting på två minuter i fem mot fyra.

Matchens tre bästa LIF-spelare

Axel Brage, målvakt

Ställdes totalt när Linus Högbergs skott efter 15 sekunder ändrade riktning på Mattias "Kolan" Karlssons klubba. Men lät sig inte rubbas av det. Felfri under resten av matchen, med flera viktiga räddningar. Chanslös på kvitteringen.

Johan Fransson, back

Stabil och stark i egen zon, resolut och säker med pucken. Ständigt på rätt plats. Enormt nyttig för Leksand över hela banan.

Oskar Lang, forward

Lurig, kvick och hal. Spelaren som vågar och kan göra det oväntade och som Växjöförsvaret inte visste var de hade den här kvällen. Var en ribbträff från att spräcka nollan, men fick snabb tröst med en assist på Filip Johanssons 1–1-mål.

Matchfakta

Växjö Lakers HC–Leksands IF 2–4 (1–2, 0–0, 1–2)

Första perioden: 1-0 (0.17) Linus Högberg, 1-1 (8.40) Filip Johansson (Philip Samuelsson, Oskar Lang), 1-2 (12.52) Fredrik Forsberg.

Tredje perioden: 2–2 (6.14) Marcus Davidsson (Pontus Holmberg), 2–3 (19.31) Fredrik Forsberg, 2–4 (19.39) Mattias Karlsson, mål i tom bur.

Skott: 33–22 (10–10 12–7, 11–5).

Utvisningar, VLHC: 2x2. LIF: 1x2.

Domare: Sören Persson, Morgan Johansson,

Publik: 5326.

Leksand i Vida arena

Målvakter: Axel Brage (Janne Juvonen). Backar: Johan Fransson, Mattias Karlsson – Daniel Gunnarsson, Philip Samuelsson – Filip Johansson, Mattias Göransson – August Berg. Forwards: Fredrik Forsberg, Jon Knuts, Martin Karlsson – Spencer Abbott, Marek Hrivik, Daniel Olsson-Trkulja – Thomas Valkvae-Olsen, Patrik Zackrisson, Mattias Ritola – Sebastian Wännström, Linus Persson, Oskar Lang – David Rundqvist.