Leksand formstarkast i ligan – när Skellefteå besegrades: "Slutspelskänsla"

Det var två av seriens formstarkaste lag som möttes i Skellefteå Kraft Arena under torsdagen.

Det var ett högt tempo där lagen bytte chanser hej vilt. Patrik Zackrisson var huvudpersonen för Leksand då han först var nära att sätta ett skott, men prickade stolpen. Senare i perioden var det han som frispelade Matt Caito som missade ett bra läge när han smög vid bortre stolpen.

Skellefteå var inte helt ofarliga. De skapade flertalet bra lägen men närmast var Oscar Möller då han fick ett friläge som Janne Juvonen räddade på ett fint sätt. Första perioden slutade mållöst och skotten var 7–13 till Leksands fördel.

Andra perioden hann knappt börja innan Patrik Zackrisson återigen fick en perfekt chans att spräcka nollan. Men istället vände Skellefteå och med ett snärtigt avslut av Adam Wilsby så tog hemmalaget ledningen.

Men den ledningen skulle inte vara länge. Knappt 40 sekunder senare hittade Carter Camper nätet med sitt första mål efter en sju matcher lång måltorka. Assisterna tillskrevs Marek Hrivik och Matt Caito.

Tre minuter senare tog Leksand även ledningen. Denna gång genom Matt Caito i numerärt överläge. Assistpoängerna? Hrivik och Camper, så klart.

Sex minuter in i perioden styrde Mattias Ritola in 3–1, passningspoäng till Nils Åman och Mirco Müller. Det var även Müllers första poäng i Leksand.

Skellefteå reducerade efter 07.46 och matchen fortsatte i ett högt tempo. Leksand hann även utöka ledningen till 4–2 genom Jon Knuts innan tittarna fick samla sig och eventuellt fylla på med syrgas i periodpausen.

Skellefteå reducerade efter en försvarsmiss av Leksand i mitten av den tredje perioden genom Joakim Lindström. Utöver det hade Leksand bra kontroll på matchen och kunde spela på sin ledning. Med två minuter kvar av matchen gjorde Mattias Ritola sitt andra mål för kvällen då han vallade pucken via Joakim Lundström. Martin Karlsson lyckades även utöka ledningen till 6–3 i tom kasse.

Det fastställde även slutresultatet, Leksand tog tre blytunga poäng i jakten på en slutspelsplats.

– Det var en bra hockeymatch med slutspelskänsla. Starkt av oss att stänga det i tredje perioden. Vi hittade ett bra sätt att vinna matchen, säger Mattias Ritola i C More-intervjun efter matchen.

Matchens Are you not entertained?!

Första perioden var en riktigt bra period. Men målen saknades. Tittarna kompenserades för det med råge i inledningen av andra perioden. På under åtta minuter bjöds det på fem mål. Snacka om underhållning. Det blev totalt sex mål i andra perioden.

Matchens styrkebesked

Leksand jagar sjätteplatsen som innebär slutspel. Med en match mer spelad än Örebro på sjätteplatsen så skiljer det bara två ynkliga poäng. Leksands styrkebesked är att de är ett lag att räkna med. Så slutspel? Som Leksand spelade mot Skellefteå så; Tja, varför inte.

Matchens 3 bästa LIF-spelare

1) Mattias Ritola

Lång skadefrånvaro för Leksandsveteranen. I den senaste matchen mot Linköping var han en bubblare på vår matchens tre bästa LIF-spelare. Nu fick han även göra ett mål. Om styrningen var med flit låter vi vara osagt. Men skickligt hur som.

2) Carter Camper

Leksands kanske bästa spelare sett över hela säsongen gjorde ingen besviken. Vid närmare eftertanke, när har han ens gjort det? Ett mål och två assist blev facit och om Leksand får behålla Camper nästa säsong så kan han konkurrera om att vara Leksands bästa importspelare under 2000-talet. Japp. Så bra är amerikanen.

3) Patrik Zackrisson

Leksands lagkapten gjorde en riktigt bra match. Han har verkligen "steppat" upp de senaste matcherna och har hjälpt Leksand att kunna skapa fler offensiva chanser, utöver förstakedjan. Han skapade tre-fyra riktigt heta lägen för sig själv och med lite flyt hade han gjort minst ett mål.

Förutom att prata omänskligt snabbt i intervjuer så gör han allt bra. Fram till det sista i avslutningen.

Matchfakta/SHL

Skellefteå AIK – Leksands IF 3–6 (0–0, 2–4, 1–2)

Första perioden: –

Andra perioden: 1–0 (20.28) Adam Wilsby (Rickard Hugg, Jonatan Berggren) 1–1 (21.12) Carter Camper (Marek Hrivik, Matt Caito) 1–2 (24.03) Matt Caito (Marek Hrivik, Carter Camper) 1–3 (26.15) Mattias Ritola (Nils Åman, Mirco Müller) 2–3 (27.46) Joakim Lindström (Roland Mckeown, Arvid Lundberg) 2–4 (34.08) Jon Knuts (Patrik Norén).

Tredje perioden: 3–4 (47.58) Joakim Lindström (Toumas Kiiskinen) 3–5 (58.00) Mattias Ritola (August Berg, Mirco Müller) 3–6 (59.08) Martin Karlsson (Fredrik Forsberg).

Utvisningar, SAIK: 5x2. LIF: 4x2.

Skott: 28–33 (7–13, 12–13, 9–7).

Domare: Johannes Käck, Andreas Lundén.

Leksand i Skellefteå Kraft Arena

Målvakter

Janne Juvonen (Axel Brage)

Backpar

Matt Caito – Mattias Göransson

August Berg – Patrik Norén

Jonas Ahnelöv – Mirco Müller

Daniel Gunnarsson

Kedjor

Carter Camper – Marek Hrivik – Carter Ashton

Nils Åman – Patrik Zackrisson – Mattias Ritola

Emil Heineman – Otto Paajanen – Jesper Kandergård

Fredrik Forsberg – Jon Knuts – Martin Karlsson

Isak Rosén