Ledare: Mörkare tider väntar C - vart tog löftet om att vara en liberal opposition vägen?

Finansminister Magdalena Anderssons budget innehöll inte speciellt mycket S-politik.

Däremot fanns där en hel del C-politik, till exempel en landsbygdssatsning på två miljarder, med bland annat sänkt inkomstskatt, höjt väg- och järnvägsunderhåll, mer pengar till bredbandsutbyggnad och pengar för att förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket.

Därtill kommer bland annat höjt solcellsstöd, ingångsavdrag och utbyggnad av laddstolpar.

Det är därför förhållandevis nöjda centerpartister som på torsdagen samlas i Karlstad till partistämma. Hittills har januariavtalet gett god utdelning för partiet i form av politiska framgångar. S-MP-samarbetet har inte heller gjort att C har tappat i väljaropinionen som L gjort, utan C ligger kvar på ungefär samma nivå som i fjolårets val: 8,6 procent.

Inom L orsakade januariavtalet öppen splittring. Så inte inom C. De flesta centerpartister tycks se avtalet som det bästa möjliga i ett komplicerat parlamentariskt läge, när S och M inte ville samarbeta.

Det här gör också att C-ledaren Annie Lööfs ställning är stark inom partiet i dag. Även om hon har lägre förtroendesiffror totalt sett än före valet, så är stödet inom det egna partiet kompakt.

Det är också svårt att se att partiledningen eller januariavtalet kommer att få någon större kritik på stämman.

Däremot kommer det nog att bli en intensiv debatt: drygt 700 motioner skall behandlas och fem program skall antas inom områdena ekonomi, utbildning, miljö och klimat, landsbygd samt vård och omsorg.

Partistyrelsens förslag innehåller inga riktigt stora nyheter eller förändringar av partiets linje, vilket gör att debatterna inte kommer att bli hätska eller skapa klyftor i partiet.

Även om flera C-förslag i januariavtalet ännu inte har genomförts av S-MP-regeringen så lär kommande budgetar inte få lika stor C-profil.

S plan är säkert att riva av de värsta plåstren i januariavtalet i början av mandatperioden, för att kunna driva mer och mer S-politik ju närmre valet kommer. Det gör att C mer och mer får stödja S-politik.

Balansgången mellan samarbetsparti och oppositionsparti är också svår och känslig för C. Hittills har det mest handlat om samarbete, och det har inte märkts så mycket av det "liberala oppositionsparti" som Annie Lööf efter januariavtalet menade att C skulle vara. I framtiden måste detta märkas mer, för att inte M och KD ska lyckas med sin retorik som går ut på att skrämma allmänborgerliga väljare med att C har blivit en del av vänsterblocket.

Diskussionen om partiets framtida roll får vänta till nästa partistämma.