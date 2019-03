Ledare: Tyvärr blir det både bakläxa och kvarsittning – utfallet för tiden då S och MP haft ansvar för klimatpolitiken är för dåligt

Den svenska klimatpolitiken har inte varit effektiv under den rödgröna regeringen. De senaste fyra åren har utsläppen av växthusgaser ökat, medan de minskade 20 procent under alliansregeringen. Här spelar så klart konjunkturen in, men uppenbarligen har tillräckligt inte gjorts.

Allra mest växthusgaser släpper Transportbranschen ut . Här är klimatmålet 70 procents lägre utsläpp 2030 jämfört med 2010. Utsläppen måste minska åtta procent per. Men enligt Trafikverkets ökade i stället utsläppen i fjol med 0,5 procent. Framför allt har lastbilstrafiken ökat.

Visst har det blivit fler elbilar. Men det har inte räckt. Och den genomsnittliga bränsleförbrukningen hos nya bensin- och dieselbilar har ökat, efter att tidigare ha minskat.

Uppenbarligen har inte flygskatt, höjda bensinskatter, elcykelpremie och andra av Löfvenregeringen åtgärder haft tillräcklig effekt.

I "januariavtalet" mellan S, MP, C och L finns ett stort avsnitt om miljö och klimat. Bland annat ska ett förbud för att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar införas 2030. Inblandningen av förnyelsebara drivmedel i transportsektorn ska hela tiden öka.

Det här är en bra början. Förhoppningsvis kommer mer förslag inom kort, kanske redan i vårbudgeten.

Samtidigt får inte åtgärderna slå för orättvist. Det vore till exempel fel med en kraftigt höjd bensinskatt eftersom detta slår mot landsbygden. Samma gäller den kilometerskatt som S och MP velat se.

I stället måste övergången till mer miljövänliga transporter stimuleras. Krav på miljödrivmedel vid upphandling kan vara ett sätt, liksom ett utökat bonus-malus-system, där bensinbilar får en högre fordonsskatt medan den som köper miljöbil får en bonus

Det går att minska trafikens utsläpp. Det gäller "bara" att hitta rätt styrmedel.