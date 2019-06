Jens Runnberg: Det blir upp till C och L att ge Bohman (S) i Borlänge bättre verklighetskontakt

För den som lyssnade på en fullmäktigedebatt i Borlänge kommun redan för 24 år sedan var tisdagens budgetfullmäktige alltför likt årgångarna längre tillbaka i tiden.

För det är en historisk majoritet numera, där också borgerliga partier ingår. Så har det inte varit någon gång i Borlänge tidigare och det går att förstå kommunalrådet Karin Örjes (C) som beskrev det som en "speciell dag" som "äntligen är här" innan hon för ovanlighetens skull kunde yrka på kommunstyrelsens förslag till ramar.

Örjes pläderade för inflytande, delaktighet och valfrihet för främst äldreomsorgens brukare. Det är förstås en följd av att S hängt av V i regeringsunderlaget och i avtalet 100 punkter för utveckling av Borlänge 2019-2022, under rubriken "En trygg omsorg" skriver att "Borlängebornas möjligheter till egna val inom äldreomsorgen ska öka".

I punkt 61 skriver S, C, L, Ofa och MP under på att "vi ska utreda hur vi kan införa olika valfrihetsreformer under mandatperioden".

Enligt KD:s Lena Paajanen möter Borlänges hemtjänstbrukare oftare olika personal än i någon annan kommun i Sverige! Men välja bort den kommunala hemtjänsten till förmån för ett tryggare och bättre organiserat hemtjänstföretag där samma omsorgsgivare kommer hela tiden är ju inte tillåtet.

Så mycket tråkigare då att höra kommunalrådet Jan Bohman (S) låta som en skiva som hakat upp sig. Upplägget hos sådana företag beskrevs av Bohman som att de inte använder alla inbetalda skattepengar till omsorg.

Att använda sig av privata finansiärer och utförare beskrev som att oppositionen vill att "någon annan ska lösa problemen åt oss".

Ja, givet att ni inte klarar att lösa problemen själva kanske det vore en bra grej om detta med att lösa problemen, inte driftsformen, vore en överordnad ambition?

"Jag tror inte ett ögonblick på LOV" (lagen om valfrihet) förklarade Bohman och om de nya kommunalråden Monica Lundin (L) och Karin Örjes (C) besvärat skruvade på sig i fullmäktigestolarna då, går det sannerligen att förstå dem.

Bohman läxade upp åhörarna med att förklara att Borlänge ju är en röd kommun, när sanningen är den omvända.

Under den första budgetdebatten jag lyssnade till hade de röda partierna 40 mandat av 61. Nu har de 25 kvar. En klar majoritet av Borlängeborna röstade på partier som tror att gamlingarna i kommunen är fullt kapabla att själva avgöra vem som ska komma in och ge dem hjälp i deras bostäder.

Det blir C och L:s ansvar att ge Bohman litet verklighetskontakt.

Hans monopolistepok är vid vägs ände.

Även andra inslag i fullmäktigedebatten var alltför välkända. Bohman har en förkärlek för att dra till med paralleller till höginkomstkommuner runt Stockholm. Den här gången handlade det om Danderyd.

S har i åratal trummat in att förutsättningarna för att bedriva kommunal verksamhet i Borlänge är så speciella både på grund av de låga inkomsterna och den goda välfärd S-styret vill erbjuda Borlängeborna, att det är detta som förklarar Borlänges placering som skattevärsting när det gäller kommunalskatt.

Den genomlysning av Borlänge kommun som SKL gjorde 2015, där SKL jämförde med kommuner som Falkenberg, Trelleborg, Uddevalla, Hudiksvall, Motala, Vetlanda och Vänersborg, borde tystat den argumentationslinjen en gång för alla.

Det är helt enkelt ett självbedrägeri i S att skyhög kommunalskatt i Borlänge lett till bättre välfärd där. En färd mot att Borlänges arbetarfamiljer får betala lika mycket i kommunalskatt som i jämförbara kommuner måste påbörjas. M och KD har rätt i detta, i sitt motförslag till budget.

Det är inte "ideologiskt förblindat", som Bohman hävdade, att Borlängeborna på sikt ska få en rättvis kommunalskatt, utan en självklar politisk uppgift för alla som inte betraktar hög kommunalskatt som ett egenvärde.

På en punkt ansluter jag mig emellertid till Jan Bohmans linje i debatten mot oppositionen. SD levererade sina siffror till fullmäktigedebatten på måndagskvällen. KD och M fick ur sig sitt ramförslag mindre än två timmar innan budgetfullmäktige skulle börja. V blev klara på fredagen.

(V:s Rikard Rudolfsson förutsatte muntert att Bohman tillbringat helgen med att läsa V-budgeten, men Bohman avslöjade att han kanske hade haft trevligare företeelser att ägna sig åt).

Bohman kunde alltså bara anta att V genom en anslagssänkning med 50 miljoner till den kommunala verksamheten under kommunstyrelsen ville dra ned på personalen där med cirka 100 kommunanställda. Rudolfsson förnekade att så var fallet, men hade inte alldeles enkelt att förklara hur en besparing på 50 Mkr på detta utgiftsområde skulle gå till.

Bohmans beskrivning av så här sent inlämnade egna förslag som en politisk underprestation av oppositionen är korrekt. Skärpning!

Det gjorde förutsättningarna för en jämbördig debatt dåliga. Genom att vänta så länge gör också oppositionspartierna det mindre sannolikt att något bra och okontroversiellt förslag i deras budgetar kan arbetas in i den budget som majoriteten sedan lägger fram.