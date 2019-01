Voices variation gav generösa applåder

Kyrkvärden Berit Nilsson hälsade alla de närmare 100 besökarna och förstås gruppen Voices välkomna.

Gruppen framför programmet i olika konstellationer, alla sex ibland, duett, solo, trio eller liknande. Så mörk är natten inledde kvällen varefter de fortsatte med Fireworks och Supermarket Flowers innan Anna-Karin och Anna sjöng Fairytale of New York, en låt som folkrockbandet The Pogues från Irland har på hitlistan.

Helena sjöng den meditativa Wintersong av Sarah McLahlan. Tänd ett ljus som förknippas med gruppen Triad sjöngs av ungdomarna Madeleine och Klara till Saras gitarrkomp. Publikens generöst uppskattande applåder lät inte vänta på sig.

Anna och Anna-Karin framförde Himlen i min famn och Koppången. Unisont sjöngs Betlehems stjärna och Tusen juleljus. Gruppens njutbara röster och rena klanger kom än mera till sin rätt i Julens tid är här och O helga natt.

Som passande finallåt sjöngs Happy New Year. Walters Börje Edénius kompade på piano. Ljud och ljus sköttes av Nils-Erik Eriksson, som även förhöjt julstämningen i kyrkan med levande ljus i alla bänkrader. Kollekten till Barncancerfonden inbringade 2180 kronor.