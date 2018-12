Konserter till förmån för Cancerfonden

INSÄNT. Programmet hade stor bredd med allt från traditionell julmusik till gospel och sydamerikanska rytmer. Till ”tomteblossen” hörde "Gloria" ur den sydamerikanska "Misa Criolla", där solister och kör tog chansen att svänga loss.

Men kören fick också sprida värme och ljus, genom bland annat Py Bäckmans "Julen är på väg" och Rutters "Look at the world". Och med Adams julsång, "O helga natt", skapade gästsolisten Tobias Nilsson maximal julstämning.

Kören leddes som vanligt av Birgitta Bengtson och ackompanjerades på klaviatur av Mattias Henningson och på trummor av Tomas Hellquist.

Vid utgången samlades totalt 28 060 kronor in till Cancerfonden – det näst bästa insamlingsresultatet vid körens konserter.