Falu kammarkör sjöng in julen

INSÄNT. Under David Lundblads ledning skapade kören fin julstämning i kyrkan. Medverkade gjorde också Henrik Alinder på orgeln.

Konserten inleddes med kören på läktaren sjungandes Enrico Bossis mäktiga "Cantate Domino", varpå kören tog sig fram i kyrkan och sjöng "Jul, jul, strålande jul" från sidogångarna. Sedan följde den blandning av julrepertoar som är lite av Falu kammarkörs signum. Bland det nya fanns exempelvis en julsång av Valborg Aulin till Henriks orgelackompanjemang. Troligen har sången inte framförts på över hundra år.

Församlingen fick sjunga med i "Dagen är kommen" och i det sista stycket, "Two Christmas songs" sjöng Jonh-Erik Göras smäktande vackert i "I’ll be home for Christmas".