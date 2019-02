Trippelt Dalarna på pallen i Skinnarloppet – Falun-Borlängelöparen helt ohotad i mål

RESULTAT: Fullständiga resultatlistor hittar ni genom att klicka här.

Som vanligt, två veckor innan Vasaloppet, gick Skinnarloppet av stapeln på skidstadion i Malung under söndagen.

Den anrika skidtävlingen – som nästa år firar 90 år – är som bekant seedningsgrundande inför både Tjejvasan och Vasaloppet i mars.

Förra året knep hemmaåkaren Kristina Lycke från Malungs IF förstaplatsen på damsidan och på herrsidan blev Jens Eriksson från Dala Floda IF först in.

I år blev det trippelt Dalarna på pallen i form av ett guld och ett silver på damdistansen och ett brons i herrklassen.

Karin Wallén från Falun Borlänge SK var ohotad genom större delen av loppet och kunde därför ensam gå i mål – i damernas 42 kilometer.

Helene Söderlund från IFK Mora SK låg visserligen bakom segrarinnan under nästan hela loppet men var aldrig nära. I mål var Söderund drygt 4:30 minut efter Wallén.

Tredjeplatsen knep Sanna Forsman ifrån Öje IF.

På herrsidan blev det ingen intern dalafajt om de översta pallplaceringarna.

Där gjorde Axel Bergsten från IFK Skövde SK och Peo Svahn från Boxholm-Ekeby Skidklubb upp om att bli tävlingens herrvinnare.

Med 19 sekunder till godo före Boxholm-Ekebylöparen blev det Bergsten som lyckades dra det längsta strået.

Trea blev IFK Mora SK-killen Mikael Andersson som var drygt två minuter efter upploppsduon, när han slutligen klev in på tiden 01:54:27.

Pallen: Damer 42 kilometer

1. Karin Wallén, Falun Borlänge SK.

Tid: 2:04:47.

2. Helene Söderlund, IFK Mora SK.

Tid: 2:09:26.

Diff: +4:36.

3. Sanna Forsman, Öje IF.

Tid: 2:11:21.

Diff: +6:33.

Pallen: Herrar 45 kilometer

1. Axel Bergsten, IFK Skövde SK.

Tid: 1:52:30.

2. Peo Svahn, Boxholm-Ekeby Skidklubb.

Tid: 1:52:49.

Diff: +0:19.

3. Mikael Andersson, IFK Mora SK.

Tid: 1:54:27.

Diff: +1:57.

Fullständiga resultatlistor hittar ni genom att klicka här.