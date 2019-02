Spelet bakom Stina Nilssons skada – därför mörkades stjärnans status: ”Finns många välvilliga människor, men...”

Det var under världscupsprinten i Otepää för en månad sedan som Stina Nilsson ådrog sig en bristning i baksida lår. Snabbt därpå kom mardrömsbeskedet att stjärnan med största sannolikhet skulle missa VM i Seefeld.

Men direkt sattes också en plan upp för att hinna få 25-åringen tillbaka i slag till VM. Sedan dess har det jobbats intensivt, men informationen under förloppet har varit knapphändig. Vilket också har varit ett medvetet val från landslagsledningen, det medicinska teamet och hennes mentala tränare Rune Gustafsson.

– Vi ville minimera alla frågeställningar så att Stina kunde lägga fokus på sin rehab och inte bli påverkad av omgivningen. Det finns många välvilliga människor i samhället, men det finns de som vill komma med saker som inte är relevant, säger Gustafsson till Sportexpressen.

Sportexpressen: Folk som vill dra ner henne?

– Jag vill inte använda de ordalagen. Men vi tog beslutet att meddela så få människor som möjligt så att Stina kunde lägga fokus på rätt saker.

Från norskt håll har det tidigare spekulerats i att Sveriges ledning överdrivit skadans dignitet.

– Det kan vara smart att hålla sig undan rampljuset och på så sätt lägga över pressen på någon annan. Låta någon annan få pressen medan man själv kan fokusera på att förbereda sig optimalt till VM, sa den norska tv-experten Fredrik Aukland.

Inför VM-starten på torsdagen berättade också Nilsson själv om resan och alla känslor från att skadan inträffade. Nu berättar också Gustafsson att han tycker att Nilsson hanterat bakslaget på ett mycket bra sätt rent mentalt.

– Under den tid vi samarbetat har det här varit det mest allvarliga bakslaget Stina råkat ut för. Hon gick in i en sorgefas och det är en väldigt individuell upplevelse, det kan kännas som ett misslyckande. Det är väldigt lätt för många att fastna i det, men Stina gick vidare väldigt fort. Hon är så välutbildad i dag på att hantera den mentala förmågan. Hon har lärt sig att hantera sina med- och motgångar på ett väldigt vuxet sätt. Det har vi sett under hela rehabtiden.

Sprinten startar med prologen klockan 11.45 och finalerna 14.00.