Hanna Falk slåss om en plats i VM – här är den svenska truppen till Lahtis

Under söndagen presenterade landslagschefen Rikard Grip den svenska VM-truppen på herr- och damsidan. Inga större överraskningar bjöds det på, men det var ändå anmärkningsvärt att stjärnskottet Frida Karlsson fick en plats.

Annars var det mest spännande att en plats lämnades öppen till sprinttävlingarna bland både damerna och herrarna. Till helgen körs det sprint och sprintstafett i Lahtis och då är det upp till bevis för den som vill ha de sista platserna.

På damsidan är det redan Stina Nilsson, Maja Dahlqvist och Jonna Sundling uttagna att köra sprinten. De som kör om att ta den sista platsen är Falubon Hanna Falk, Ida Ingemarsdotter och Evelina Settlin. Falk vann i helgen SM-guld i sprinten, medan Settlin slutade femma och Ida Ingemarsdotter var sjuk och missade SM..

Stina Nilsson är ju dessutom ett osäkert kort till VM med tanke på att hon är skadad, vilket gör att ännu en plats kan öppnas upp på damsidan.

Bland herrarna är upplägget detsamma. Calle Halfvarsson, Oskar Svensson och Viktor Thorn kommer att stå på startlinjen i sprinten om inget oväntat inträffar. Det gör att Teodor Peterson, Johan Häggström och Martin Bergström slåss om den sista platsen i Lahtis.

Samtidigt poängterar landslagschefen Grip att uttagningen inte är ”amerikansk” fullt ut, vilket innebär att den som presterar bäst blir uttagen. Utan han kommer också väga in hur det sett ut under säsongen tidigare.

– Vi vill inkludera sprinten i Lahtis i bedömningen av åkarnas totalresultat från den här säsongen innan vi bestämmer oss för vem den fjärde sprintåkaren till VM blir, säger han i ett pressmeddelande.

Utöver dessa som kör om VM-platser är två unga damåkare chansen. Dess är Moa Lundgren och Johanna Hagström. För Hagström innebär det att hon gör debut i världscupen.

– Både Moa Lundgren och Johanna Hagström har gjort fina resultat hela vintern, Moa med sitt sprintguld på U23-VM och Johanna med SM-brons i helgen. Det blir spännande att de nu får möta internationellt motstånd på högsta nivå.

Här är längdlandslaget till världscuptävlingarna i Lahtis, Finland, 9–10 januari, 2019

Damer: Maja Dahlqvist, Falun/Borlänge SK, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Johanna Hagström, Ulricehamns IF, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Moa Lundgren, IFK Umeå, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF.

Herrar: Martin Bergström, IFK Umeå, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Johan Häggström, Piteå elit, Teodor Peterson, IFK Umeå, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamns IF.