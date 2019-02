Burmans styrkebesked, Sundbys guld och Halfvarssons misslyckande och en ny dopningsskandal – fem punkter från herrarnas VM

Ingen svensk medalj – men formbesked av Burman

Något att glädjas åt var dagens prestation av Jens Burman. Det har varit en motig säsong och han har inte varit topp tio under världscupen. Men i dag visade han på annat och blev till slut elva. Ett styrkebesked och inte minst viktigt för honom själv och för att stärka självförtroendet. Han var över minuten efter segrande Sundby, men han såg ändå stark ut efter banan och gjorde en stark avslutning.

Bortsett från herrarnas stafett väntar femmilen. Även om inte laget eller åkarna tagits ut ser jag att han är en given kandidat. Extra intressant att se vad han kan göra under femmilen och om orken håller.

Flera meriter – men Sundbys första VM-guld efter sekunddrama

Den rutinerade norrmannen Martin Johnsrud Sundby har under sin karriär tagit flera medaljer men inte lyckats ta ett individuellt guld. Men i dag var det Sundbys dag. På förhand kanske inte en av de absoluta favoriterna för att stå överst på pallen men han lyckades när det gällde som allra mest. Han spurtade rejält på upploppet och lyckades korsa mållinjen med bara 2,9 sekunder före Bessmertnych. Karriärens första individuella VM-guld, det är han värd.

Glassväder fick Musgrave att köra barbröstad

TV-bilderna visade på solsken och värme. Det syntes i alla fall på åkarna att temperaturen och solen värmde på. Flera körde med uppvikta ärmar, kortärmat och med keps. Det syntes inte minst på britten Andrew Musgrave som körde barbröstad.

Halfvarsson får det inte att stämma

Calle Halfvarsson har haft ett tungt VM med brutna stavar i sprinten och han var en hårsmån från medalj i teamsprinten. Dagens lopp i 15 kilometer klassisk stil var hans största men det blev platt fall och han var långtifrån medaljerna. Redan på förhand var medalj ett för högt uppsatt mål. Konkurrensen är stentuff och det är bara att konstatera Calle Halfvarsson inte är på den höga nivån. Han fick inte mycket att stämma, 1:49 efter Sundby. Det är dags att tänka om, sänka kraven och göra rätt innan han bryter ner sig själv och tappar allt. Stafetten och femmilen återstår och Halfvarsson ska inte behöva ha några krav på sig själv. Det viktigaste är att hitta en bra känsla som han kan ta med sig vidare

Dopningsskandalen lämnar skugga över tävlingarna

En ny dopningsskandal har uppdagats och hamnar i centrum mitt under pågående VM, sorgligt men sant. Ett antal åkare kom inte till start under herrarnas lopp och totalt är nio personer gripna varav fem utövare. Två österrikare, en från Kazakstan och två från Estland. Det hör inte hemma någonstans men det blir extra känsligt när det sker under ett VM. Det skapar oro och tar fokus på det som ska vara höjdpunkten. Frågan är hur omfattande det blir men oavsett är det skandalöst. Dopningsarbetet verkar ge resultat även om det är mitt under VM.

Pallen

1. Martin Johnsrud Sundby, Norge, 38:22,6

2. Alexander Bessmertnykh, Ryssland, +2,9

3. Iivo Niskanen, Finland, +20,4

Svenskarnas placeringar

11. Jens Burman, +1:23,2

12. Viktor Thorn, +1:29,0

16. Calle Halfvarsson, +1:49,8

21. Daniel Richardsson, +1,59,2