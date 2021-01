Landets största smittspridning i Vansbro – så ser det ut i Dalarna: ”Större antal fall trots att det var färre som provtog sig”

Under torsdagen kom Folkhälsomyndighetens veckorapportering om hur smittspridningen ser ut i kommunerna. Under förra veckan hade Vansbro flest fall per 10 000 invånare i hela landet.

Enligt Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare, räknade Region Dalarna till 1266 fall i länet under vecka 53.

– Det betyder att det är större antal fall trots att det var färre som provtog sig förra veckan. Vi tror att det var färre som provtog sig på grund av att man varit hemma och ledig. Tyvärr fortsätter smittspridningen vilket är mycket tråkigt, säger hon.

Som andel av alla prov som gjorts är det 13 procent vilket är lite mer jämfört med veckan 51 då det låg på elva procent.

Under torsdagen hade regionen en del tekniska problem men Helena Ernlund kunde ändå kolla hur det såg ut bland de olika kommunerna.

I absoluta tal hade Ludvika flest fall förra veckan följt av Falun.

– De som har flest är Ludvika och Falun. Antalet smittade har ökat i de flesta kommuner medan Avesta har minskat, säger hon.

– Vi hade också en hög andel fall från människor utanför länet. Vi hade 12-13 procent. Vi vet inte varifrån de kommer men de hör inte hemma i Dalarna. Förmodligen är det en följd av att det är många som har rest hit, framförallt till fjällen.

Samtidigt är rekommendationen till turister att om de känner symtom att de ska resa hem.

Det verkar fungera. Tidningen har rapporterat om vårdcentralen i Sälen som hade 40 procent färre besökare jämfört med förra julen och att någon ökad belastning på vården har inte synts.

– Vi var ju lite oroliga såklart att det skulle vara många fall i fjällen och det har varit en del fall, men inte jättemycket. Det har varit några små kluster, ofta att det varit en familj som bott tillsammans men även enstaka arbetsplatser där personal blivit sjuk och i vissa fall bott tillsammans. Men inte så mycket som vi befarade.

Det sistnämnda refererar till att Skistar isolerade 30 anställda efter att smitta konstaterats hos flera av dem då de alla bodde i samma byggnad.

Under torsdagen vårdades 45 personer på slutenvården och fyra på intensivvården i Region Dalarna. Att relativt få patienter är inlagda på intensiven är en ljusglimt.

– Där har vi klarat oss hyfsat. Vi har till och med kunnat hjälpa andra regioner.

På grund av coronavirusets inkubationstid kommer inte regionen ha facit för långhelgerna förrän nästa vecka. Men då börjar också nästa huvudvärk.

– Det kan bli ökad smittspridning nästa vecka när skolor börjar och folk börjar jobba men det tar ytterligare veckor innan man börjar se om det blir så.

Nedan finns höstens och vinterns statistik för antal nya fall av covid-19 i länets kommuner samt totalt antal fall per vecka sedan pandemin bröt ut i respektive kommun. Några av diagrammen kräver att man sveper över staplarna för exakta siffror.