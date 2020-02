Kval allt närmare för Leksand – föll knappt i ödesfajten mot Linköping: "Två bjudningar"

Tabelltolvan Linköping mot jumbon Leksand – det var förutsättningarna inför torsdagskvällens SHL-match i Saab arena.

Frågan var om LIF skulle kunna skaka liv i det lilla hopp som finns att undvika kvalspel framåt våren, eller om LHC skulle dryga ut det tio poäng stora avståndet ned till masarna ytterligare.

Svaret blev det senare, även om Leksand började bra i Östergötland.

Efter en pigg start från hemmalaget de inledande minuterna tog sedan gästerna över den första perioden och skapade den hetaste chansen (Daniel Gunnarssons stolpskott) och gjorde det enda målet (Spencer Abbott på Patrik Zackrissons fina framspelning).

Så långt allt gott för masarna.

Men andraperioden blev något av en mardröm.

Efter bara en dryg halvminut på mittakten missade först Sebastian Wännström och Oskar Lang att få ned pucken i offensiv zon, och när Linköping sedan ställde om stötte både Daniel Gunnarsson och Philip Samuelsson för högt upp varpå Broc Little kunde frispelas av Jaako Rissanen.

Och fri med Janne Juvonen gjorde inte SHL:s målkung något misstag: 1–1.

Både Linköping (Nichlas Hardts ribbskott) och Leksand (Thomas Valkvae-Olsens stolpträff) hade chanser att bryta dödläget, innan ännu ett psykologiskt tungt vägande LHC-mål gjorde det. I slutet av mittakten grävde Mattias Ritola och Lucas Nordsäter efter pucken i ena sarghörnet, men Linköping vann loss den och spelade sedan ut LIF på "klapp-klapp"-manér innan Rissanen styrde in Hampus Larssons skottpassning fram till 2–1 med skridskon. Leksandsprotester och videogranskning – men målet stod sig och noterades med bara sju sekunder kvar till pausvilan.

Gästerna jagade desperat efter en kvittering i tredje perioden, men det här är inte Leksands säsong. Linköping höll ut och vann matchen med och därmed är avståndet ned till jumbon LIF hela tretton poäng stort.

Det återstår visserligen tolv matcher och 36 poäng kvar att spela om i grundserien, men det mesta talar nu för att Leksand tvingas till kvalspel för att hålla sig kvar i SHL.

– I andraperioden förlorade vi matchen med två bjudningar. Det är nåt vi får jobba vidare på, säger LIF-tränaren Ulf Samuelsson till C More.

Matchens kalldusch(er)

Ett psykologiskt tungt mål emot sig är jobbigt nog. I mittperioden mot Linköping fick Leksand två. Det tog bara 38 sekunder för Broc Little att läckert skicka in 1–1, och när bara sju sekunder återstod av perioden styrde Jaako Rissanen in 2–1 med skridskon men utan sparkrörelse – enligt domarna.

Matchens spökmål

Visst kan man slå en slice i tennis och golf, men i ishockey? Det är svårt att förklara Spencer Abbotts "spökmål" annars. Kanadensarens slagskott fick LHC-målvakten Jonas Gustavsson att gå mot bortre stolpen, men pucken smet in bakom honom invid den första. Möjligen styrde Abbotts skott på Hampus Larsson, eller så var det kanske en "slice".

Matchens bästa Leksandsspelare

1) Spencer Abbott

Comeback #1. Tillbaka från skada och spelsugen. Gjorde lagets enda mål på ett märkligt slagskott, och ordnade fram flertalet chanser med sina smånätta dragningar och fina passningsspel.

2) Marek Hrivik

Comeback #2. Slovaken har varit den som drivit Leksands anfallsspel under stora delar av säsongen. Något ringrostig efter tre veckors frånvaro, men Marek Hrivik kommer att bli en viktig aktör för LIF i slutfasen av säsongen.

3) Filip Johansson

Frejdig back som fick passningsspoäng – även om hjärnan bakom målet var Patrik Zackrisson – på Spencer Abbotts 1-0-skott. Följde bra med upp i anfallen och visade vilja.

Matchfakta/SHL

Linköping HC-Leksands IF 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

Första perioden: 0–1 (18.17) Spencer Abbott (Patrik Zackrisson, Filip Johansson).

Andra perioden: 1–1 (0.38) Broc Little (Jaako Rissanen), 2–1 (19.53) Jaako Rissanen (Hampus Larsson, Simon Lundmark).

Skott: 24–25 (4–7, 8–10, 12–8).

Utvisningar, LHC: 2x2. LIF: 1x2.

Domare: Pehr Claesson, Patrik Sjöberg.

Publik: 6820.

Leksands iF i Saab arena:

Målvakter:

Janne Juvonen (Axel Brage)

Backar:

Johan Fransson – Mattias Göransson

Philip Samuelsson – Daniel Gunnarsson

Lucas Nordsäter – Filip Johansson

Sjundeback: Alexander Lundqvist

Forwards:

Oskar Lang – Marek Hrivik – Sebastian Wännström

Mattias Ritola – Patrik Zackrisson – Spencer Abbott

Martin Karlsson – Jon Knuts – Fredrik Forsberg

Daniel Olsson-Trkulja – Linus Persson – Thomas Valkvae–Olsen

Extraforward: Andreé Hult