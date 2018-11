Så styr geografin världens konflikter

En av juvelerna i kvällstidningarnas varumärken under deras storhetstid var deras ”världsreportrar”. Namn som Herman Lindqvist, Ulf Nilsson och Staffan Heimersson fyllde ettan, löpet och mitten med roande och oroande rapporter från konflikter i alla världens hörn, gärna med en lättförstådd förklaring till varför respektive konflikt brutit ut.

Den brittiske utrikeskorrespondenten Tim Marshalls ”Geografins makt” hör hemma i samma tradition. I tio kapitel, utifrån var sin karta, sveper Marshall klotet runt och vill visa att i stort sett alla världens konflikter, historiska såväl som pågående och de som lurar framöver, har geopolitiska förklaringar.

Världsreporterns ambitionsnivå uttrycks flottast i det engelska originalets titel, ”Prisoners of geography, Ten maps that explain everything about the world” (Geografins fångar, Tio kartor som förklarar allt om världen).

Och visst har Tim Marshall åtskilliga exempel som styrker hans teser. Att Kina i alla tider velat härska över Tibet och uigurernas Xinjiang beror på att skyddande bergskedjor finns först bortom dessa territorier, liksom på att Kinas största floder kommer härifrån. Tibet kallas med rätta ”Kinas vattentorn”.

Och att Putin kallat Sovjets sammanbrott för ”en av århundradets värsta geopolitiska katastrofer” beror inte på att han beklagar kommunismens fall, utan på ett sedan århundraden känt ryskt behov av att kontrollera de vida slätterna väster om det ryska hjärtlandet.

Dessa slätter, från Frankrike via Tyskland, Polen, Ukraina och Litauen har gång på gång visat sig utmärkta som militära uppmarschområden för den — Karl XII, Napoleon, Hitler — som velat angripa. Det plus den ryska önskan om hamnar i varma vatten är det självklara skälet, menar Marshall, till Putins angrepp på Krim och Ukraina.

Marshalls idoga strävan att förklara världens konflikter utifrån geopolitiska faktorer — här är bergskedjorna, här är floderna, här finns djuphamnarna ... — blir lätt inte så litet cyniskt. Han vill lära oss förstå varför en stormakt agerar si eller så, och det blir nästintill underförstått att vi bör acceptera det. Att olika folk förtrampas eller fördrivs, att lättinvaderade områden som Polen, Baltikum och Korea långa tider inte tillåtits självständighet, föranleder inga längre utläggningar.

Marshalls bok är förvisso lärorik, men lider av att i huvudsak vara skriven 2015 med bara korta tillägg 2018. Därmed missar han det mesta av den största just nu pågående stormaktsaktiviteten, nämligen Kinas globala expansion.

Geopolitik á la Marshall definierar olika makters traditionella intresseområden, hit vill vi ha kontroll, men inte nödvändigtvis bortom ... Kinas aktiviteter i omvärlden innehåller en del av detta, men det mesta går mycket längre och skapar potentiella konflikter som Marshalls modeller inte förmår fånga.

New York Times har i höst i en omfattande granskning belagt hur Kina är på väg att skapa ett herravälde som inte är territoriellt utan ekonomiskt. Några exempel:

* Under 2010-talet har Kina finansierat över 600 stora projekt i Asien, Afrika och Latinamerika.

* Investeringarna sker i 112 länder, ofta med ditskickad kinesisk arbetskraft.

* Där ingår 199 kraftverk (kärnkraft, vattenkraft, gas- och hela 63 kolkraftverk) i Sydafrika, Nigeria, Angola, Sudan, Zimbabwe, Laos, Kambodja, Venezuela, Colombia, Ecuador ...

* 41 pipelines för olja och gas.

* 203 vägar, järnvägar och stora broar.

* Hamnar i bland annat Pakistan, Malaysia och Sri Lanka.

* Militärbas i Djibuoti vid Adenviken (10 kilometer från en USA-bas).

Finansieringen är som regel lån, ofta med tuffa villkor. I flera fall klarar länderna inte villkoren och Kina har till exempel tagit över en hamn i Sri Lanka med fritt förfogande i 99 år. New York Times beskriver det hela som ”debt trap diplomacy”, skuldfällediplomati. En diplomati som bland annat lett till att länder i skuldfällan inte velat/vågat rösta mot Kina i FN.

Tim Marshall och våra egna världsreportrar har klarat sig bra med engelska som språk. Deras framtida kolleger lär behöva mandarin.

Pär Fagerström

