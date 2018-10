Konstverk för hundratals miljoner låg undangömt i lada – nu visas svenska konstnärens målningar på anrikt museum i New York

Nästan 75 år efter sin död gör konstnären Hilma af Klint entré på den amerikanska konstsalongen, men hon gör inte vilken entré som helst. Det är det anrika Solomon R. Guggenheim Museum i New York som visar hennes konst och hon blir dessutom första svenska konstnär som ställer ut där. En som har koll på Hilma af Klint är konstnären och konstvetaren Ulf Wagner.

– Jag kom i kontakt med Hilma af Klint genom konsthistorikern Åke Fant som i början av 1980-talet hade börjat forska kring hennes konstnärskap och kan sägas vara den som "upptäckte" henne. Jag fascinerades av hennes målningar och blev än mer förbluffad när jag fick reda på att de var gjorda i början av 1900-talet. På den tiden var allt material hoprullat och förvarades i ett magasin i Järna, säger Ulf Wagner och fortsätter:

– Så småningom, 1986, deltog Hilma af Klint i en stor utställning i Los Angeles och visades för första gången för en större publik och väckte stor uppmärksamhet i konstvärlden.

Men innan dess, redan under en kulturkonferens i början av 1980-talet ställdes Hilma af Klint ut i Ytterjärna och 1998 var det en separatutställning med henne i Södertälje konsthall. 1989 fick Moderna museet i Stockholm upp ögonen för konstnärinnan och 2013 hade en stor utställning där man visade cirka 230 verk. Genom den utställningen slog Hilda af Klint igenom även internationellt. I Ytterjärna har man velat skapa en permanent plats, en konsthall där delar av af Klints verk kan visas i tematiska utställningar.

– 1995 efterträdde jag Åke Fant i ”Stiftelsen Hilma af Klints verk” och idén att skapa en permanent plats för hennes verk började ta form. Tanken är att bygga en konsthall där Hilma af Klint ingår som en väsentlig del, men där även samtidskonst och annan utställningsverksamhet som lyfter upp viktiga frågeställningar inom kultur och konst ska få en plats, säger Ulf Wagner och beklagar att planerna har tagit så lång tid:

– För att kunna skapa en konsthall i Ytterjärna behövdes det tas fram en ny detaljplan för området. Detta är en omfattande sak som kräver omfattande undersökningar och olika instanser kommer med synpunkter.

Processen tog nästan tio år innan detaljplanen så småningom godkändes av Södertälje kommun och Länsstyrelsen. Den överklagades dock av grannar och Högsta miljödomstolen upphävde överraskande godkännandet.

– Tillsammans med kommunen tittar vi nu på och utreder andra tänkbara möjligheter på området, vilket tar tid, säger Ulf Wagner.

Utställningen ”Hilma af Klint: Paintings for the Future” i Guggenheim i New York består bland annat av delar ur sviten ”Målningar till Templet” som kom till mellan 1906-1915. Den abstrakta modernisten skapade en genre flera år före de konstnärer som räknas som föregångare inom den abstrakta konsten, Wassily Kandinsky, Robert Delaunay och Piet Mondrian.

Blir du förvånad att Hilma af Klint ställs ut på Guggenheim i New York?

– Jag är överraskad, men inte förvånad. Hennes konstnärskap är på ju många sätt unikt och fortfarande gåtfullt, Hur kunde hon göra alla dessa radikala verk under en en relativt begränsad tid, undrar Ulf Wagner retoriskt:

– Det verkar som hennes verk berör många på djupet och det är därför fantastiskt att Hilma af Klint visas i en av de mest uppmärksammade konstinstitutionerna i världen.

Han berättar att Guggenheim ritades av Frank Lloyd Wright som ville skapa ett konsttempel och att byggnaden har en spiralform. Hilma af Klint gjorde tidigt egna skisser på en spiralformad byggnad där hon hoppades att hennes målningar kunde visas i framtiden.

– Ja, och nu hänger de där och kritiken har varit översvallande, avslutar af Klintkännaren Ulf Wagner:

– En viktig kugge i förberedelsearbetet har varit Daniel Birnbaum från Moderna Museet, utan vars kontakter det antagligen hade dröjt ytterligare några år innan utställningen kommit till stånd.

Hilma af Klint:

1862 – Hilma af Klint föddes på Karlbergs slott, Stockholm.

1879–1882 – Deltar i spiritistiska seanser.

1880 – Studier vid Tekniska Skolan (nuvarande Konstfack), Stockholm. Samma år avlider systern Hermina vid 10 års ålder, vilket förstärkte Hilma af Klints religiösa engagemang.

1887-1905 – Arbetar som porträtt- och landskapsmålare.

1889 – Går med i Teosofiska Samfundet.

1896 – Första anteckningarna från gruppen ”De Fem”, som Hilma af Klint startat tillsammans med fyra väninnor. Gruppen deltar i seanser och utför automatiska teckningar. De kommer i kontakt med andar, som de kallar ”De Höga”.

1904 – Blir i en seans inom ”De Fem” informerad om ett förestående uppdrag att måla Verk på det astrala planet.

1905 – Genomgår under ett år och under anden Amaliels ledning en reningsprocess och förberedelse för uppdraget.

1906 – Påbörjar 26 målningar, som utgör den första förberedande gruppen till uppdraget ”Målningarna till Templet”.

1907-1908 – Målar de första 111 verken i ”Målningarna till Templet”. Träffar Rudolf Steiner för första gången i Stockholm 1908. Han kan inte tolka verken och hävdar att ingen under kommande 50 år kan göra det.

1915 – Målar (under 1912-1915) 82 verk i ”Målningarna till Templet” och avslutar uppdraget med sammanlagt 193 verk.

1916-1920 – Genom ett antal serier, genomför Hilma af Klint egna studier av diverse aspekter, vilka presenteras i metafysiska bilder. Här finns hennes Parcifalserien, Atomenserien, studier av religioner, växter, djur, mossor, lavar, mineraler, ädelstenar, etc.

1920 – Blir medlem i Antroposfiska sällskapet.1944 – Avlider nära 82 år gammal och efterlämnar cirka 1300 verk och 125 antecknings- och skissböcker (på cirka 26 000 sidor), som enligt testamentet inte får visas förrän tidigast 20 år efter konstnärens död.

1986 – Hennes konst ställs ut för första gången. Debuten sker på Los Angeles county museum of art under vintern.

1998 – Konsthallen i Södertälje arrangerar en utställning med Hilma af Klints konst

2013 – Moderna museet visar en omfattande utställning av Hilma af Klint (cirka 230 verk). Utställningen fick en mycket stor genomslagskraft, även internationellt.

2018 – Guggenheim Museum of Art i New York visar utställningen ”Hilma af Klint: Paintings for the Future” från 12 oktober till februari 2019.

Källa: hilmaafklint.se och guggenheim.org