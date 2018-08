Intrigvändningarna som förstör tv-kulturen – Kristian Ekenberg om en olycklig trend

Tv-tittandet har utvecklats till en katt-och-råtta-lek. Råttan är de tv-makare som allt mer förtvivlat försöker överraska sina tittare, katten är de fans som redan spanat in råttans möjliga flyktvägar och roat låter den våndas.

Intrigvändningar håller på att förstöra det som har kallats för ”peak tv”, det senaste decenniets boom i kvalitetsserier. Tv-serier som fångar en publik genom att leverera spektakulära intrigvändningar, ögonblick designade för att överraska tittarna och ruska om deras förväntningar.

Intrigvändningar har förstås alltid varit en del av fiktionen, men vissa tv-serier har accentuerat intrigvändningens betydelse för berättandet, inte bara använt den som ett verktyg i lådan utan har gjort den till berättandets huvudnummer.

”Lost” var en av de första tv-serier som använde sig av tittarnas gissningar som främsta drivmedel. En hel kultur bildades av att tillsammans på nätet klura ut vad som egentligen försiggick på den mystiska ön. I dag har serier som ”Game of thrones”, ”How to get away with murder” och ”Westworld” muterat intrigvändningarnas charm till ett monster, och publiken har blivit allt mer kräsen och kräver mer och mer spektakulära vändpunkter.

Värst har de tv-makare som verkar i M Night Shyamalan-skolan, där hela behållningen av en serie består i att lura tittarna.

Målet är att få till ett oh-my-God-ögonblick, en intrigvändning som skapar ringar på vattnet i den vidare populärkulturen och får Twitter-fingrarna att gå varma.

En av anledningarna till de spektakulära intrigvändningarnas herravälde kan vara nedgången för tablå-tv. Tv:n som gemensam lägereld kräver i dag en stor fotbollsmatch eller finalen i Melodifestivalen, annat ser vi ensamma framför våra egna skärmar när det passar.

Men en tv-serie vars attraktionskraft baseras på oh-my-God-ögonblick lockar också till gemensamt tittande, en liveupplevelse i soffan i realtid. Den som inte bänkar sig till sändning riskerar att missa gemenskapen och att drabbas av vad som verkar vara det värsta en modern människa kan råka ut för, att döma av gnällandet: spoilers.

Till de mer populära tv-serierna i intrigvändargenren kan hugade ägna timmar åt att på nätet följa med i spekulationerna om potentiella twistar i handlingen.

Och det är här som katten och råttan kommer in. Tidigare, som, säg, under de första säsongerna av ”Twin Peaks”, satt tittaren ensam hemma och kunde som bäst spekulera vid kaffeautomaten dagen efter om vem som mördat Laura Palmer. I dag kan tusentals fans på nätet bidra med sina teorier.

De som kommer överleva i längden är de som vägrar spela med i oh-my-God-ögonblickens tv-kultur.

Vad än de uppslagsrika tv-makarna fantiserar fram, så har någon på nätet redan föreslagit den intrigvändningen. Det är ren matematik. Om en mördare ska avslöjas finns det bara x antal potentiellt skyldiga och y antal motiv. Spekulerar tillräckligt många kommer svaret redan att finnas där ute.

Värst har de tv-makare som verkar i M Night Shyamalan-skolan, där hela behållningen av en serie består i att lura tittarna. Intrigvändningen i ”Mr Robot” avslöjades exempelvis i förväg av katterna. Så centrala intrigvändningar kan inte heller skrivas om, då raseras hela premissen för tv-serien.

Intrigvändarserierna kan bullra och skapa ståhej, men det kommer bli allt svårare att hålla tittarnas intresse uppe och överraskningarna fräscha. De som kommer överleva i längden är de som vägrar spela med i oh-my-God-ögonblickens tv-kultur.

Eller som är lika smarta som David Lynch och både har kakan och äter den. För gåtan om vem som mördade Laura Palmer var bara ett trick för att locka in tittaren i det som verkligen gjorde ”Twin Peaks” unikt.

Fotnot: Skärmen är en återkommande artikelserie om trender och fenomen inom rörlig bild.