Demokratin som vi känner den är under attack – om nya böcker av Oksanen och Snyder

En av de sista heta augustidagarna får vi höra att en nazist i Sundsvall åtalas för grova vapenbrott och planering av mord, samt att han samlat uppgifter om Gefle Dagblads chefredaktör och ytterligare en MittMedia-journalist.

Samma dag berättas att Socialdemokraternas hemsida blockerats i flera timmar på grund av främst ryska nätattacker.

Och, fortfarande samma dag, meddelas att USA:s utrikesdepartement slår fast att bakom de nätattacker, som en vårdag 2016 sänkte ett stort antal svenska mediesajter, stod Ryssland.

Det var, enkelt uttryckt, en dag som slagkraftigt underströk budskapet i Patrik Oksanens bok ”Skarpa skärvor”, att det öppna samhället är hotat av extremister, statsstyrda trollfabriker, floder av falska påståenden och konspirationsteorier.

Oksanen, till vardags politisk redaktör i Hälsingland och en av landets mest kunniga säkerhetspolitiska kommentatorer, ger rader av exempel på ”fake news”, vilseledande ryktesspridning och manipulativa grepp. Skärvor som bildar ett mönster av att ”den västerländska demokratin förlorar just nu”.

Oksanens syfte är att bidra till motståndskraft, ty, skriver han, ”vi förlorar striden för att vi inte förstår den, vi förlorar striden om vad som är sant och falskt, vi förlorar striden mot hatet och ilskan”.

Attitydundersökningar ger honom rätt, tilltron till demokratin och det öppna samhället börjar svikta. Påståendet att det är väsentligt att leva i en demokrati bejakas av 70-80 procent av 30- och 40-talister i USA, men bland 80-talister bara av 30 procent. I Sverige är skillnaden mindre men ändå tydlig, 80 mot 60 procent. I en Novus-panel i Sverige anser bara 36 procent att medierna ger en rättvisande bild av samhället. 43 procent tror inte det.

Oksanens exempel är ofta oroande, men ibland tvärtom. Som om en delad skärmdump där det hävdades att Svenska kyrkan vill avskaffa ord som Herren och han. Ärkebiskop Antje Jackelén berättar: ”Vilket jobb vi hade med den här Fake News som kom och spreds internationellt. Vi har haft tv-team här från Australien och USA, och jag har själv varit med i BBC. Jag har sett ännu värre saker som bygger på det här, man säger ’jaja, Svenska kyrkan är knappt kristen längre’.”

Medan Patrik Oksanen blott gör anspråk på att redovisa ”skärvor” vill historikern Timothy Snyder, professor vid Yale-universitet i USA, i sin, tyvärr ännu inte översatta bok ”The Road to unfreedom” (Vägen till ofrihet), ge en heltäckande bild av utvecklingen i Ryssland, Europa och USA.

Här framstår Putins Ryssland som en intensivt drivande kraft i försöken att underminera demokratierna i väst.

Patrik Oksanen och Timothy Snyder har olika perspektiv, ett närgånget och ett brett. Men historien är densamma: demokratin som vi känt den är under attack.

Under sitt första decennium vid makten sökte Vladimir Putin samarbete med västvärlden. Men kring 2010 skedde en markant omsvängning. Snyder förklarar det dels med att då orkade Ryssland inte längre ge folkmajoriteten förbättringar i levnadsstandarden, dels med att en superrik oligarki (”kleptokrati” är Snyders beteckning) uppstått och den — med Putins egen familj i spetsen— ville skydda erövrad makt och egendom.

Banken Credit Suisse beskriver 2016 Ryssland som världens mest ojämlika land, mätt utifrån välståndets fördelning. Cirka 100 multimiljardärer äger 89 procent av all privat förmögenhet.

I det läget behövde Kreml inte bara hålla nere inre opposition, utan också peka ut yttre fiender och utmåla demokratierna i väst som degenererade och förfärliga att leva i. Därmed blev EU, Nato och USA måltavlor.

När grannen Ukraina ville närma sig EU var det därför något som måste stoppas. När högerextrema partier i olika länder ville riva ner liberala strukturer, lämna EU etcetera, så sökte Kreml kontakt. Således finansierar Putin franska Nationella fronten, hans maktparti Enade Ryssland samverkar inom ett formellt femårsavtal med österrikiska Frihetspartiet (som nu sitter i regeringen!), och Kreml understödjer liknande krafter i Ungern, Turkiet, Italien och Tyskland.

Via medier som Sputnik och RT (Russia Today) och via trollfabriker med hundratals anställda, söker Ryssland påverka opinionen i olika länder. Ofta med framgång — britternas val av Brexit och USA:s val av Trump omgärdades av stark rysk aktivitet, och utlovar just det som Kreml önskar, kaos och splittring i väst.

Snyder hävdar tämligen öppet att Donald Trump är en rysk marionett. Han var en i det närmaste ruinerad affärsman som nekades lån i USA, men fick hjälp av ryska banker att komma på fötter igen (något som torde förklara att han envist vägrar att offentliggöra sina deklarationer).

Och nu jobbar Trump rätt effektivt med att riva ner mycket av sådant som USA stått för — frihandel, militära allianser, internationellt samarbete, tilltro till seriösa medier ...

Pär Fagerström

