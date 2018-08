Anders K Gustafsson: Varför dyker rasisterna upp i mitt Youtube-flöde?

Jag satt och slösurfade på tåget häromdagen och hoppade lite mellan olika Youtubeklipp. Just nu är jag inne på jakt (säsongen har ju börjat) och hundar. Men ju mer jag scrollade, desto mer fundersam blev jag över Youtubes algoritmer.

Ungefär vartannat klipp som föreslogs kom från "Fria tider", "Swedish crusaders", "Angry foreigner" (en SD- och ryssvänlig tjomme som sprider diverse konspirationsteorier och tror han kommer undan med det på grund av att han själv är invandrare) och liknande öppet nationalistiska och rasistiska avsändare. I samma flöde fanns också till synes harmlösa kanaler som postar klippsamlingar som "topp fem Idol-auditions". Helt plötsligt dyker dock även "Jimmies fem bästa" och liknande upp på samma kanal. Så smyger man in ett budskap till Youtube-generationen veckorna innan ett val.

Till det digitala landskapet behövs nya politiska kartor och högern har förstått att utnyttja dessa mer än några andra. Då blir en narcissistisk personlighet en ovärderlig tillgång, vilket Ann Heberlein, Katerina Janouch, Alexander Bard, Hanif Bali, med flera, har dragit nytta av. Opportunister som stuckit upp ett finger i luften och hittat det gäng som ger mest och starkast bekräftelse. I dagsläget råkar det vara rasister och skränhöger.

LÄS OCKSÅ: Kristian Ekenberg: Är inte P3 en ovärdig motståndare, Jimmie Åkesson?

Den amerikanska politiken är givetvis skruvad några varv extra.

Den högerextrema konspirationssajten Infowars, grundad av Alex Jones, som, bland annat, anser att det finns cancervirus i vacciner, att skolskjutningen på Sandy Hook var fejkad – vilket inspirerat hans fans att trakassera offrens familjer och att eliten (ev Illuminati) planerar en massutrotning av mänskligheten samtidigt som de själva gömmer sig i bunkers. Inte minst menade han att Hillary Clinton ledde en pedofilring från en pizzeria. Rasism och kvinnohat är givetvis stapelvaror på Infowars specerihylla. Infowars stängdes nyligen ner av bland andra Youtube och Facebook, som påbörjat en upprensning mot diverse hatpredikanter.

Alla är inte riktigt lika koko som Alex Jones, spannet är stort från "vanliga" Trump-supporters till kompletta galningar.

I dess gränsmarker finns komiker och Youtubers som åtminstone delvis bekräftar alt right-rörelsens världsbild, om att PK-folket på bland annat MTV och Buzzfeed hatar vita i allmänhet och män i synnerhet.

Läs Stina Oscarson och Lars Anders Johanssons mejlväxling inför valet: ”Många försörjer sig som tyckare istället för att tänka”

Svenske Felix "Pewdiepie" Kjellberg, med 65 miljoner följare på Youtube, hamnade för ett par år sedan i blåsväder efter ett par osmakliga skämt om nazister och judar. Han gjorde avbön, men gissningsvis kände han sig kränkt av den hårda kritiken – och kränkthet är en bra grogrund för konspirationsteorier. Han menar bland annat att han missgynnats av Youtube för att han är vit (också ett skämt?), hyllar antifeministen Jordan Peterson, och gör ständiga utfall mot "mainstream media". Samtidigt som han givetvis mest postar harmlösa videor där han spelar spel, kommenterar memes eller gör "trie not to laugh"-utmaningar.

Nyligen drog Pewdiepie en lans för just Alex Jones och Infowars och kritiserade de plattformar som plockat ner materialet. I en video (som märkligt nog inte finns på hans egen kanal, men som sprids av andra) menar Pewdiepie att han inte tittat på Alex Jones innehåll, men att han har roliga memes. Jag sympatiserar med Pewdiepies försvar för yttrandefriheten, men det blir ohederligt när han reducerar Alex Jones till bara "a goofy guy". Det blir lite som om någon på 30-talet försvarat "Der Stürmer" – "jag har inte läst den, men de har roliga karikatyrer".

Pewdiepie gör okunskapen och aningslösheten till en dygd och i bästa fall handlar det bara om just det. Han har säkerligen inte alls någon rasistisk eller ens politisk agenda, men hans provokationer betyder ändå något och gör honom till en nyttig idiot för dessa krafter. Infowars tackar i alla fall för stödet och menar att Pewdiepie gett "det röda pillret" till miljontals följare. Det röda pillret är en metafor hämtad från filmen "Matrix", där hjälten Neo ser sanningen om världskonspirationen efter inmundigande.

Antifeminismen, rasismen och hånet mot "social justice warriors" – den engelska motsvarigheten till "godhetsapostlar" – blir det nya normala, och coola, i miljontals tonårsrum. Youtubes algoritmer föreslår därtill hela tiden alltmer extremt material, eftersom "engagemang" är en avgörande faktor när videor placeras högt upp i flödet. Dessa mekanismer är ett större demokratiskt problem än att de plockar ner några klipp från en konspiratorisk hetsare.

Vänstern och liberalerna hänger på Twitter, möjligen Facebook, men ska de vinna de ungas hjärnor, hjärtan – och röster – duger inte det. De måste våga tänka "I just want to be cool".