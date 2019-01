Svenne Rubins gör vintersatsning på Amazonrock: "Gamla bandmedlemmar deltar"

Festivalen Amazonrock har lockat många till Vansbro två sommarkvällar i augusti de senaste sex åren. Nu utvecklas arrangemanget med en vintervariant.

På fredag kväll arrangeras Amazonrock Winter på Högfjällshotellet i Sälen. På lördag kväll är det dags för Galaxen i Borlänge.

– Skillnaden mot sommararrangemanget är att vi är inomhus. Varje heltimme blir det ett nytt uppträdande. Varierat och blandat. Tanken är att folk ska ha det roligt - göra vad de vill, ha kul, titta, lyssna och äta mat om de så vill, säger Lars Wanfors.

Förutom Svenne Rubins deltar gästartisterna Martin Almgren, Stiko Per Larsson, Petra Kvännå plus dylantributen Robert & The Zimmermen. Jonas "Heavy" Stentäpp är såväl konferencier som artist.

– Det blir lite som sommarens fredagsupplägg - i kombination med den populära julgalasatsningen vi hade tidigare. Gamla bandmedlemmar deltar. Och Heavy kommer, vad jag vet, framföra sin uppmärksammade "Hemvändarvisan" live för första gången, säger han.

Lars Wanfors tror och hoppas på succé. Navet i arrangemanget blir som tidigare i Amazonrock - 38-årsjubilerande Svenne Rubins och den nu 31 år gamla hiten "En gammal Amazon".

– Det ska bli kul. Vi hoppas att det här ska bli uppskattat. Vi kan dock inte räkna med så många tillresta amazoner på vinterns saltvägar, säger Lars Wanfors.

Amazonrock Winter på Högfjällshotellet i Sälen inleds klockan 18.00 på fredag. Klockan 20.30 på lördag drar Svenne Rubins igång underhållningen i Galaxen Borlänge.