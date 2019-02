Stjärnskottet från Vikarbyn på hemmaplan - här är artisterna som uppträder på Dalecarlia Music Awards

Dalarnas musikliv hyllas varje år i form av länets egna "Grammisgala" Dalecarlia Music Awards. Vinnare i kategorier som årets artist, årets album och årets låt utses medan olika artister och grupper med rötter i länet uppträder.

Nu är det klart att popartisten Pauline "Skott" Skött, rockbandet John Lindberg Trio, hårdrockarna Gaupa, electropopartisten Violet Days, hardcorepunkarna Radium Grrrls och hiphopartisten Follow him to the end of the dessert kommer att uppträda på årets gala.

- Jag är väldigt glad och stolt över årets riktigt starka lineup som kommer förgylla Dalecarlia Music Awards 2019. Årets uppträdande artister har alla ett väldigt bra 2018 bakom sig, säger Liz Almqvist som är projektledare för galan i år.

Samtidigt som artisterna släpps så öppnar också biljettförsäljningen till galan som äger rum den 13 april på Falun Bowling & Krog.

Vinnarna i galans olika kategorier avgörs av en jury men i kategorin "Årets liveupplevelse" är det tidningens läsare som bestämmer vem som ska vinna.