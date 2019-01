Museibesöken minskar kraftigt: "Tittar man bara på statistiken kan det se dramatiskt ut"

Organisationen Sveriges Museer har gjort en sammanställning av dess medlemmars besökssiffror under 2018 jämfört med 2017. Man konstaterar att det i hela landet sammanlagt gjordes över 17 miljoner museibesök under fjolåret men att mer än hälften av landets museer hade färre besökare under fjolåret än 2017. Den totala besökssiffran gick ner med tre procent under 2018.

För Dalarnas del finns tre museer med på listan och alla tre har minussiffror i besöksstatistiken.

Dalarnas museum i centrala Falun minskade med hela 37 678 besökare, från 83 667 under 2017 till 45 989 besökare under 2018. Detta innebar en minskning med 45 procent alltså nästan en halvering.

Jussi Björlingmuseet i Borlänge minskade med 318 personer, från 1 640 till 1 322, vilket är en minskning med 19.3 procent.

Leksands museum minskade med 3 001 personer, från 16 347 till 13 346, vilket är en minskning med 18,3 procent.

Enligt Christer Björklund, museichef på Dalarnas museum, beror de nedåtgående siffrorna på ett antal faktorer.

– Siffrorna visar antalet människor som har besökt själva byggnaden, det kan vara till exempel restaurangen, museibutiken, toaletterna eller utställningarna, tittar man bara på statistiken kan det se dramatiskt ut, säger Christer Björklund.

Anledningen till färre besök i huset kan enligt museichefen vara den varma sommaren och att restaurangen gick i konkurs under 2018 och hölls stängd under en längre tid.

– Det får naturligtvis en ekonomisk konsekvens. Men Dalarnas museums egentliga uppdrag är ju vår utställnings- och programverksamhet.

Sedan 2016 har Dalarnas museum arbetat med att förfina sina mätmetoder och dessa resultat säger någonting mer om besökarna under 2018:

– Kanske är det så att siffrorna har varit uppblåsta tidigare av mätmetodsskäl och vi har fått lite mer normaliserade siffror på senare år. Det som är glädjande är att vi under 2018 faktiskt ökade besöken lite grann i våra utställningar och att vi under de senaste två åren har haft en dramatisk ökning av besökare i konsthallen. Vi har även i det närmaste fördubblat våra skolbesök under 2018, vilket är roligt då barn och unga är en viktig målgrupp.

Christer Björklund menar också att museet i Falun inte är hela uppdraget och att dessa besökssiffror därför inte speglar hela verksamheten.

– Vi har ett länsuppdrag, hela Dalarna är vår arena. Sedan två år tillbaka satsar vi på fler program och utställningar på andra platser i länet.

Han menar också att en svängning av besökssiffror är naturligt och kanske till och med önskvärt.

– Ibland har vi utställningar och program som riktar sig till en bred publik. Ibland har vi en smalare målgrupp. Då säger jämförande besökssiffror i sig inget om kvaliteten. Vi satsar alltid på hög sådan. Variationer i antalet besök kan istället reflektera bredden i utbudet.

Totalt ingår 157 museer i Sveriges Museers sammanställning och den sammanlagda besökssiffran landade på drygt 17,5 miljoner, vilket var en minskning med 541 171 besök jämfört med 2017.

De svenska museerna med flest besök under 2018 var Vasamuseet med 1 487 983 stycken följt av Skansen (1 250 868 besök) och Naturhistoriska riksmuseet som hade 631 130 besök.