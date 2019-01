Lista: Här är årets tio bästa låtar – enligt Mittmedias nöjesredaktörer

Nils Palmeby, nöjesredaktör, Gefle Dagblad

1. Gee Dixon – Chikita

2. Ivory – Rocky Rug

3. Fricky - Aqua Aura

4. Cherrie - Det slår mig ibland

5. Jamaika – Abu Debe

6. Baby Bino – Bræt

7. Capo Plaza ft Sfera Ebbasta & DrefGold- Tesla

8. Fabio Rovazzi - Faccio Quello Che Voglio

9. Ros - Say Yeah

10. Lani Mo ft K27 – Nu dom tittar

William Holm, nöjesredaktör, Vestmanlands läns tidning

1. Lily Allen – Three

2. Meute – You & Me

3. Beach house – Drunk in L.A.

4. Jamie T – The likeness of being

5. Dizzie Rascal - Don’t gas me

6. Courtney Barnett – Need a little time

7. Spiritualized – A perfect miracle

8. Hästpojken – 100 dagar

9. Markus Krunegård – Tur att vi lever samtidigt

10. Twenty One Pilots – Chlorine

Johanni Sandén, nöjesredaktör, Dalarnas Tidning

1. Real Lies - White Flowers

2. Kali Uchis - In My Dreams

3. Robyn - Honey

4. DJ Koze - Pick Up

5. The Good, the Bad & The Queen - Merrie Land

6. Disclosure - Love Can Be So Hard

7. MGMT - Me and Michael

8. Pynkie - Dew (Lo-Fi version)

9. Knox White - You've Been My Girl

10. Hatchie - Sure

Simon Ridell, nöjesredaktör, Arbetarbladet

1. Robyn - Honey

2. A.A.L - Now u got me hooked

3. DJ Koze - Seeing aliens

4. US Girls - Pearly gates

5. Kilo Kish - Elegance

6. Sheck Wes - Gmail

7. Low - Tempest

8. Tirzah - Basic need

9. Tomberlin - Self-help

10. Yuno - No going back